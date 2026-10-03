Ohne Mette-Marit: Ingrid feiert historisches Royal-Debüt

Ein historischer Moment für das norwegische Königshaus: Am 2. Oktober 2026 nahm Kronprinzessin Ingrid Alexandra (22) in Oslo erstmals an der feierlichen Eröffnung des Stortings teil – an der Seite ihres Vaters König Haakon VIII. (53). Für ihn war es zugleich die erste Parlamentseröffnung als Monarch, für seine Tochter der sichtbare Schritt in ihre neue Rolle als künftiges Staatsoberhaupt. In schwarzer Kleidung folgte die 22-Jährige ihrem Vater in den Plenarsaal, behielt ihn dabei immer wieder im Blick und wirkte während der Zeremonie ernst und sichtlich bewegt. Der Termin stand ganz im Zeichen des Gedenkens an König Harald V. (†89). Eigentlich hätte auch Königin Mette-Marit (53) an diesem besonderen Tag teilnehmen sollen. Wie der königliche Hof in Oslo mitteilte, musste sie ihre Teilnahme jedoch wegen einer Atemwegsinfektion kurzfristig absagen. Seit ihrer Lungentransplantation hat Mette-Marit schon mehrfach mit gesundheitlichen Rückschlägen zu kämpfen gehabt.

Begonnen hatte der Tag für die Thronfolgerin bereits am Vormittag. Um 11 Uhr nahm Ingrid gemeinsam mit ihrem Vater im Königspalast an der vorbereitenden Kabinettssitzung teil. Dort wurden die Thronrede und die Unterlagen besprochen, die für das Parlament bestimmt waren. Zwei Stunden später zogen Vater und Tochter ins Storting ein – vor den 169 Abgeordneten, der Regierung und Vertretern der Justiz. Wegen der Staatstrauer trugen viele Anwesende schwarze Krawatten. Haakon verlas anschließend erstmals als König die vom Kabinett verfasste Thronrede und eröffnete damit offiziell das neue politische Jahr. Ingrid stand dabei erstmals als Kronprinzessin an seiner Seite und übernahm nach dem Tod ihres Großvaters die damit verbundenen Verfassungsaufgaben. Der gemeinsame Auftritt bei einem der wichtigsten institutionellen Termine des Landes machte den Generationenwechsel im norwegischen Königshaus besonders deutlich sichtbar. Für Ingrid war es zugleich einer der bedeutendsten offiziellen Auftritte seit ihrem Aufrücken zur direkten Thronfolgerin.

Die norwegische Königsfamilie durchlebt derzeit eine besonders schwere Zeit. König Harald V. war am 28. August 2026 gestorben, nur zwei Tage nach seinem Staatsbegräbnis folgte der Tod seiner Schwester Prinzessin Astrid (†94). Seitdem befindet sich das Königshaus in Staatstrauer, nahezu alle offiziellen Termine wurden abgesagt. Lediglich zentrale Pflichten, die in der Verfassung verankert sind, werden weiterhin wahrgenommen – dazu zählt auch die Eröffnung des Stortings. Dass Mette-Marit ausgerechnet bei diesem Termin fehlte, dürfte deshalb besonders bitter gewesen sein. Sie verpasste sowohl Haakons erste Parlamentseröffnung als König als auch das historische Debüt ihrer Tochter. Parlamentarische Termine hatten die Königin und Ingrid zwar schon früher absolviert, bei einer Eröffnung des Stortings waren beide jedoch noch nie dabei gewesen. Traditionell ist diese Zeremonie dem Monarchen und dem direkten Thronfolger vorbehalten.

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Getty Images Kronprinzessin Ingrid Alexandra beim feierlichen Auftakt des 171. Stortings in Oslo

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Getty Images König Haakon und Kronprinzessin Ingrid Alexandra bei der Eröffnung des 171. Stortings in Oslo

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Getty Images König Haakon und Kronprinzessin Ingrid Alexandra bei der feierlichen Eröffnung des 171. Storting in Oslo