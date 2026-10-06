Vor "Rocky"-Erfolg: Sylvester Stallone duschte in Kleidung

Sylvester Stallone (80) war nicht immer der gefeierte Hollywoodstar, als der er heute bekannt ist. In seinen neuen Memoiren "The Steps" blickt der Schauspieler auf das Jahr 1969 in New York zurück – eine Zeit, in der von seinem späteren Durchbruch mit "Rocky" noch keine Rede war. Damals war der Nachwuchsdarsteller völlig pleite. Für den Waschsalon fehlte ihm das Geld, also stellte er sich kurzerhand komplett bekleidet unter die Dusche – mit Hemd, Hose, Unterwäsche und Socken. Viel Komfort bot seine damalige Unterkunft ohnehin nicht: Das Badezimmer musste er sich mit zehn weiteren Menschen teilen. Seine heutige Ehefrau findet diese Methode offenbar ziemlich eklig, doch Sylvester steht zu seinem damaligen Einfall: "Für mich ergab das damals Sinn, statt zum Waschsalon zu gehen. Aber das war ein Mietshaus. Es war so schlimm. Aber man tat, was man konnte, um zu überleben", erklärte er gegenüber Fox News Digital.

Auch beim Essen musste der Schauspieler damals improvisieren. Für Lebensmittel hatte er täglich etwa einen Euro zur Verfügung. Über Wasser hielt er sich mit löffelweise Hüttenkäse und drei oder vier rohen Eiern. Einen Kühlschrank hatte er nicht, deshalb bewahrte er seine Vorräte etwa von Oktober bis März auf der kalten Fensterbank auf. In den Sommermonaten verdarb die Notration allerdings schnell. "Ich würde diese Ernährung niemandem empfehlen. Aber wenn man jung und arm ist, reicht es aus, weshalb ich das Essen roher Eier in 'Rocky' verwendet habe, um einen Einblick in Rockys Umgang mit seinem Leben zu geben", schreibt er in "The Steps". Um Geld zu verdienen, nahm er jeden Job an, den er bekommen konnte: Für 29 Euro pro Woche arbeitete er als Platzanweiser in einem Kino, reinigte Löwenkäfige im Central Park Zoo und übernahm Nachtschichten in einem Feinkostladen. Nach einem Streit dort wurde er schließlich in Handschellen abgeführt und in die berüchtigte Haftanstalt "The Tombs" gebracht. Ein Richter ließ ihn später wieder frei.

Trotz Armut und unzähligen Absagen hielt Sylvester an seinem Traum von der Schauspielerei fest. Ein Agent bemängelte damals ausgerechnet seine tiefe Stimme und seinen asymmetrischen Mund – Merkmale, die später zu seinem unverwechselbaren Markenzeichen auf der Leinwand wurden. Seine Erfahrungen aus dieser Zeit finden sich bis heute in der Figur des Underdogs Rocky Balboa wieder. Für den Schauspieler vermittelt die Geschichte die Botschaft, dass ein Ziel vollen Einsatz und auch Verzicht erfordert. Genau diese Parallele zwischen seinem eigenen Leben und seiner berühmtesten Filmfigur steht auch im Mittelpunkt des Biopics "I Play Rocky". Darin spielt Anthony Ippolito (27) den jungen Sylvester. Auf die Rolle bereitete er sich mehr als ein Jahr lang vor. Noch vor Beginn der Dreharbeiten traf der Darsteller sein Vorbild persönlich, wie er gegenüber The Hollywood Reporter berichtete. Dabei sprachen die beiden über Sylvesters schwierige Anfangszeit, seine ersten Karriereschritte und die Entstehung von "Rocky".

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IMAGO / ZUMA Press Wire Sylvester Stallone im September 2025

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Imago Sylvester Stallone am Set von "Rocky", 1976

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Getty Images Anthony Ippolito bei der Amazon MGM Studios Photo Call zu "I Play Rocky" während der CinemaCon in Las Vegas, April 2026