Kylie Kelce weist Vorwürfe der Kinderausbeutung zurück

Kylie Kelce (34) hat genug vom Vorwurf, sie und ihr Mann Jason Kelce (38) würden ihre Töchter im Netz zur Schau stellen. In der aktuellen Podcastfolge von "The Squeeze" reagierte die Podcasterin darauf. In einer Radiosendung sei offenbar behauptet worden, die Mädchen seien in den sozialen Medien allgegenwärtig. Das wollte Kylie überprüfen und scrollte durch ihr eigenes Profil. Ihr Fazit: "Ich dachte nur: 'Meine Kinder sind nirgendwo zu sehen.' Und ich ging noch einmal auf mein Instagram, scrollte durch und dachte: 'Sie waren gar nicht auf meinem Instagram.' Das letzte Mal, dass ich sie gepostet habe, war, als ich unser jüngstes Kind zur Welt brachte. Es war verrückt." Für das Paar zählt vor allem der Schutz von Wyatt, Elliotte, Bennett und Finnley, weshalb ihre Gesichter dort nicht mehr auftauchen.

Früher postete Kylie Alltagsschnipsel, wie viele andere Eltern auch. Sie stand damals deutlich weniger im Rampenlicht, auch wenn ihr Ehemann Jason als Footballer schon viele Fans hatte. Mit der wachsenden Bekanntheit der Familie wurden ihre Beiträge seltener, besonders Kinderfotos. Heute gibt es nur Ausnahmen: In Kylies Podcast "Not Gonna Lie" oder in Jasons Format "New Heights" sind die Mädchen gelegentlich zu hören oder zu sehen, in Social-Media-Clips jedoch nicht. Werbung ist eine rote Linie, denn bei Sponsoring oder Werbedeals sollen ihre Töchter "niemals" mitwirken. Kritik daran versteht sie nicht: "Die Leute im Netz haben ein Problem damit, dass ich über das Leben meiner Kinder spreche – was ich irgendwie verrückt finde."

Den Wendepunkt markierte laut Kylie die Prime-Video-Dokumentation "Kelce" von 2023. Der Film begleitete Jason durch seine damalige NFL-Laufbahn und zeigte, wie sie den Familienalltag prägte; auch die Kinder wirkten mit. Dabei erkannte Kylie: Außenstehende respektieren Grenzen nicht von selbst. Im Podcast sagte sie: "Das war wirklich der Wendepunkt, an dem ich verstanden habe, dass die Leute nicht selbst eine Grenze ziehen können. Ich glaube, manchmal muss man sie sehr deutlich für sie ziehen." Seitdem zieht sie diese Linie selbst, und zwar unmissverständlich. Die beiden sind seit 2018 verheiratet und haben vier Töchter im Alter von sieben, fünf, drei und einem Jahr. Zuletzt hatte Kylie außerdem Gerüchte über ein fünftes Kind klar dementiert: Diese Entscheidung betreffe nur sie, ihren Mann und ihren Körper.

Anzeige Anzeige

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Töchtern

Anzeige Anzeige

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihrer Tochter, Mai 2020

Anzeige Anzeige

Getty Images Jason Kelce und Kylie Kelce bei der Weltpremiere von "Kelce" in Philadelphia, präsentiert von Thursday Night Football