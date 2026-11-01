Sandra Bullock zeigt seltene Halloween-Fotos ihrer Kinder

Sandra Bullock (62) gibt ihren Fans zu Halloween einen seltenen Einblick in ihr Familienleben. Auf Instagram veröffentlichte die Schauspielerin, die ihr Privatleben sonst gut abschirmt, jetzt mehrere bisher unbekannte Fotos und Videos von früheren Kostümen. Zu sehen sind auch ihre Kinder Louis und Laila. Auf einem älteren Schnappschuss kuschelt sich Sandra als Cowgirl Jessie aus "Toy Story" an ihren damals noch kleinen Sohn. Louis hat sich passend dazu als Buzz Lightyear verkleidet. Damit das Ganze auch zu Halloween passt, trägt er zu seinem Weltraumanzug allerdings eine Frankenstein-Maske. Auch mit ihrer Tochter hat sich die Hollywood-Darstellerin einen gemeinsamen Look überlegt: Auf einem weiteren Bild posieren die beiden als Piratinnen. Mutter und Tochter tragen dazu jeweils eine Augenklappe und aufwendig gestaltete Hüte. Die Bilder machen deutlich, wie unterschiedlich die Kostümideen der Familie im Laufe der Jahre ausfielen. Zugleich gewährt Sandra damit einen ungewöhnlichen Einblick in gemeinsame Momente mit ihren Kindern, die sie sonst konsequent aus der Öffentlichkeit heraushält.

Besonders süß ist ein altes Video, in dem Sandra ihren Sohn im Buzz-Lightyear-Kostüm fragt, wen er gerade darstellt. Louis ruft daraufhin stolz: "Buzz Lightyear!" Dann möchte seine Mutter wissen, wie der berühmte Spruch der Figur lautet. Nach kurzen Anlaufschwierigkeiten fällt ihm darauf aber doch noch die richtige Zeile ein: "Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter!" Ein neueres Selfie zeigt Laila mit Brille und falschem Schnurrbart neben ihrer Mutter. Sandra trägt dabei ein auffälliges Sockenaffen-Kostüm. Selbst die Hunde der Familie dürfen bei dem Kostümspaß nicht fehlen: Einer der Vierbeiner trägt eine Perücke, ein anderer scheint als Papst verkleidet zu sein. Zu der vielseitigen Sammlung schrieb Sandra auf Instagram: "In diesem Haushalt ist nichts tabu. Frohes Halloween von uns."

Normalerweise hält Sandra ihre Familie weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Vor wenigen Wochen machte sie im Podcast "Not Gonna Lie" von Kylie Kelce (34) jedoch eine Ausnahme. Dort erzählte sie, wie sie es erlebt, dass ihre Kinder zu Teenagern und jungen Erwachsenen werden. Über ihre Tochter schwärmte sie: "Sie ist wirklich einer der mutigsten Menschen, die ich je getroffen habe." Weiter erklärte die Schauspielerin: "Sie hat wirklich keine Angst – weder beim Sport noch davor, ihre Stimme zu erheben oder jemandem zu sagen, was sie denkt." Auch über ihren Sohn sprach Sandra sehr persönlich. "Er weiß alles. Er sieht alles. Er weiß Dinge, die nicht einmal ich weiß", beschrieb sie ihren Sohn. Seinem Urteil vertraue sie so sehr, dass sie sich in manchen Situationen sogar die Frage stelle: "Was würde Louis jetzt tun?"

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Getty Images Sandra Bullock bei der US-Premiere von "Practical Magic 2" im Directors Village Theatre in Los Angeles, 31. August 2026

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Imago Sandra Bullock bei der Europapremiere von "Practical Magic 2" 2026

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Getty Images Kylie Kelce bei den 30. Webby Awards in New York City