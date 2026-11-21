Mit dieser Frage hatte Kylie Kelce (34) offenbar nicht gerechnet! In der neuesten Folge ihres Podcasts "Not Gonna Lie" wurde die Ehefrau von Jason Kelce (39) mit einer sehr persönlichen Zuschrift konfrontiert. Ein Fan wollte wissen, wie das Paar sein Sexleben im Schlafzimmer spannend hält. Anfangs klang die Einsendung noch vergleichsweise harmlos: Der ehemalige NFL-Star wurde darin als kräftig und muskulös beschrieben. Doch dann wurde der Fragesteller immer intimer. Kylie reagierte darauf mit einem deutlich hörbaren Stöhnen und einem fassungslosen "Was zum Teufel?" Auf persönliche Details über ihre Beziehung zu Jason wollte die Podcasterin allerdings nicht eingehen. Stattdessen machte sie unmissverständlich deutlich, dass ihr diese Fragen zu weit gingen. Die Neugier des Fans konterte sie schließlich mit einer ordentlichen Portion Spott.

Kylie erklärte, dass genau solche übergriffigen Einsendungen der Grund für den Namen des betreffenden Podcastsegments seien. Dieses heiße schließlich "Ask Me Some Things" und ausdrücklich nicht "Ask Me Anything". Ihre Zuhörer dürfen ihr also durchaus Fragen stellen, allerdings längst nicht alles, was ihnen in den Sinn kommt. Eine ernsthafte Auskunft über ihr Liebesleben mit Jason bekam der Fan von Kylie nicht. Einen vermeintlichen Tipp hatte sie trotzdem parat: Mit einem Augenzwinkern empfahl sie, für etwas mehr Abwechslung einfach Zimtstangen mit ins Schlafzimmer zu nehmen.

Grundsätzlich scheut Kylie das Thema Intimität in ihrem Podcast allerdings nicht – sie spricht darüber jedoch nur zu ihren eigenen Bedingungen. Etwa ein Jahr nach der Geburt ihrer jüngsten Tochter Finn erzählte sie offen, wie schwierig das Thema Sex nach einer Entbindung sein kann. Dabei betonte sie auch, dass die Vorstellung, das Liebesleben könne unmittelbar nach der Geburt wieder völlig unbeschwert weitergehen, wenig mit der Realität zu tun habe. Auch Jason hat bereits die eine oder andere persönliche Vorliebe ausgeplaudert. Der Sportler verriet in einem Video auf X, dass er beim Kuscheln gerne der "kleine Löffel" ist.

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Getty Images Kylie Kelce bei den 30. Webby Awards in New York City

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Getty Images Jason Kelce und Kylie Kelce bei der Weltpremiere von "Kelce" in Philadelphia, präsentiert von Thursday Night Football

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