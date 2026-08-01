Kylie Kelce platzt der Kragen wegen Babygerüchten

Kylie Kelce (34) hat in ihrem Podcast "Not Gonna Lie" deutliche Worte gefunden und laut gegen Spekulationen über eine mögliche fünfte Schwangerschaft gewettert. Auslöser waren Kommentare unter Fotos von einem Paris-Trip, auf denen Nutzer glaubten, einen Babybauch erkennen zu können. "Erstens: auf keinen Fall", stellte die 34-Jährige klar. Sie glaube es nicht, dass immer noch Menschen Fotos von ihr in einem nicht eng anliegenden Kleid betrachten und daraus auf eine Schwangerschaft schließen würden. "Hört damit auf. Das müssen wir nicht mehr tun", schimpfte sie in ihrer Sendung und richtete sich damit an alle Fans, die über ihren Körper spekulieren.

Kylie ließ keinen Zweifel daran, wie viele Kinder sie bereits hat – und dass das so bleiben soll. "Ich habe vier Kinder. Vier. Vier. Falls ihr verwirrt seid: Ich habe vier", betonte sie im Podcast. Die Ehefrau von Ex-NFL-Profi Jason Kelce (38) und er sind gemeinsam Eltern der Töchter Wyatt, Elliotte, Bennett und Finnley. Sie erklärte außerdem, dass ihr Körper vier Kinder zur Welt gebracht habe und sich deshalb nicht unbedingt so wie vorher anfühlen müsse. "Bin ich zu 100 Prozent wieder so wie vor der Schwangerschaft? Nein. Das wird nie passieren – und das ist in Ordnung, weil ich vier Menschen erschaffen habe", so Kylie. Ob sie und Jason weiteren Nachwuchs planen, sei einzig und allein ihre Sache: "Das ist eine Angelegenheit zwischen mir, meinem Mann und meinem Uterus."

Es ist nicht das erste Mal, dass Kylie sich gegen solche Gerüchte wehrt. Bereits in der Vergangenheit hat sie immer wieder auf Schwangerschaftsspekulationen reagiert – und erklärt, warum ihr das Thema besonders am Herzen liegt. Wie sie 2024 öffentlich mitteilte, hat sie eine Fehlgeburt erlebt. "Ich nehme eine Schwangerschaft oder den Versuch, schwanger zu werden, nicht auf die leichte Schulter", sagte sie damals. Kylie und Jason sind seit April 2018 verheiratet. Kürzlich berichtete sie über die Hochzeit von Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36).

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Getty Images Kylie Kelce, Ehefrau von Jason Kelce

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Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihrer Tochter, Mai 2020

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Imago Taylor Swift und Travi Kelce in New York, Mai 2026