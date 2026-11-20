Jason Kelce (39) nimmt sich mit einem ziemlich anzüglichen Vergleich selbst auf die Schippe. In der aktuellen Ausgabe des Podcasts "New Heights", den der frühere NFL-Profi gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Travis Kelce (37) moderiert, sprechen die beiden über die sogenannte Scheuerzone bei Sportlern. Dabei greift Jason die Redwood-Anspielung aus Taylor Swifts (36) zweideutigem Song "Wood" auf. "Wenn ich einen Redwood hätte, müsste ich eine Unterhose tragen, weil der sonst in der Scheuerzone wäre", witzelt er in der Sendung. Bei ihm selbst bestehe dieses Problem allerdings nicht. Seine eigene Anatomie beschreibt der Ex-NFL-Star augenzwinkernd als einen deutlich bescheideneren "japanischen Ahorn". Von einem "Riesenmammutbaum" ist er demnach weit entfernt. Mit dem Schlagabtausch setzt Jason seine fortlaufenden Neckereien gegenüber Travis rund um Taylors Song und dessen pikante Bedeutung munter fort.

Hinter dem Vergleich mit Redwood und Ahorn steckt eine eindeutige Anspielung auf Taylors Song "Wood". Die Sängerin veröffentlichte das Lied im Oktober 2025 auf ihrem Album "The Life of a Showgirl". Der Text beinhaltet mehrere zweideutige Zeilen. Unter anderem wird darin das Bild eines Redwoodbaums verwendet. Schon kurz nach der Veröffentlichung wollte Jason seinem Bruder im Podcast eine Reaktion entlocken. "Wie fühlst du dich bei 'Wood'? Lass uns darüber sprechen", forderte er ihn auf. Danach fragte er: "Fühlst du dich – nicht selbstbewusst – fühlst du dich wegen des Songs 'Wood' eingebildet?" Travis bemühte sich schon damals um Gelassenheit. Jeder Song, in dem Taylor auf ihn anspiele, sei für ihn etwas Besonderes, erklärte er zunächst. Doch Jason fiel ihm ins Wort: "Das ist nicht einfach irgendein Song. Hier geht es um einen ganz bestimmten Teil von dir." Als Jason noch deutlicher wurde und erklärte, welches Körperteil gemeint sei, stellte sich Travis einfach ahnungslos und erwiderte: "Was? Ich glaube, du verstehst den Song nicht." Jason lässt seither jedoch nicht locker und nutzt seit der Veröffentlichung von Taylors verspieltem Song jede Gelegenheit, um seinen jüngeren Bruder aufzuziehen.

Bei seinen Witzen nahm Jason allerdings nicht nur Travis, sondern vor allem sich selbst aufs Korn. Während er die Redwood-Bezeichnung für seinen Bruder im Podcast sogar als großzügig einstufte, nannte er sein eigenes bestes Stück "eher einen Zierstrauch". Bei aller Zweideutigkeit fand der Podcaster am Ende aber auch lobende Worte für Taylors Lied. "Der Song ist aber großartig. Der verdammte Beat ist fantastisch. Das ist genau mein Ding. Gut gemacht", schwärmte er. Mit Blick auf die Wortspiele fügte er hinzu: "Ich finde, Anspielungen mit Holz sind immer kindisch genug, dass ich dabei bin." Solche selbstironischen Kommentare über seinen Körper sind bei Jason nicht neu. Nach dem Ende seiner NFL-Karriere im März 2024 scherzte der Sportler ebenfalls über seine frühere Statur. Zu seiner aktiven Zeit brachte er rund 140 Kilogramm auf die Waage. Seit seinem Rückzug aus dem Profisport hat er deutlich an Gewicht verloren.

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Getty Images Jason Kelce und Travis Kelce bei "New Heights Live" im Orpheum Theatre in Los Angeles, Juni 2026

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce bei Spiel 3 der Eastern Conference Finals in Cleveland, Mai 2026

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