König Haakons erster offizieller Gemeindebesuch steht an

Für König Haakon (53) steht ein besonderer Termin an: Mit dem Tod seines Vaters König Harald (†89) hat er den Thron bestiegen und nun steht sein erster Gemeindebesuch als Monarch Norwegens an. Am kommenden Dienstag, dem 13. Oktober, reist er dafür nach Narvik. Inhaltlich dreht sich der Termin vor allem um drei Themen: die Gesamtverteidigung des Landes, die Demokratie und die Frage, wie sichere und starke lokale Gemeinschaften aufgebaut werden können.

Doch auch die Bevölkerung soll etwas von dem royalen Besuch haben. Auf dem Rathausplatz ist eine Veranstaltung geplant, bei der die Menschen vor Ort den König aus der Nähe erleben können. Haakon werde zudem eine Rede halten. Dass die Wahl ausgerechnet auf Narvik fiel, dürfte kein Zufall sein. Die Stadt im Norden des Landes hat für die norwegische Verteidigung eine ganz besondere Bedeutung. 1940 war sie Schauplatz einiger der härtesten Gefechte, die jemals auf norwegischem Boden ausgetragen wurden. Heute gilt der Ort als wichtiger Knotenpunkt für die norwegische und alliierte Verteidigungsbereitschaft.

Der Bürgermeister Narviks fiebert dem Besuch des Königs schon entgegen. "Es ist eine große Ehre, den König bei seinem ersten offiziellen Besuch in Narvik willkommen zu heißen", kommentiert Rune Edvardsen die royale Premiere vorab gegenüber dem Königshaus. Der Termin in Narvik zählt zu den ersten größeren öffentlichen Auftritten des Royals nach der Trauerphase, denn er findet nur wenige Tage nach der rund sechswöchigen Hoftrauer um seinen Vater statt, der am 28. August verstarb.

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