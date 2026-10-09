Stallone fühlte sich ungeliebt, als "Rocky" den Oscar gewann

Sylvester Stallone (80) gehört zu den großen Erfolgsgeschichten Hollywoods – und doch ist einer der bedeutendsten Momente seiner Karriere bis heute von Schmerz überschattet. 1977 wurde sein Boxerdrama "Rocky", für das er das Drehbuch schrieb und selbst die Hauptrolle übernahm, bei der 49. Oscarverleihung als bester Film ausgezeichnet. Für den Schauspieler war das der Durchbruch zum Weltstar. Gegenüber CBS erinnerte er sich nun an die Gefühle, die ihn im Saal überkamen: Statt purer Freude habe er vor allem Traurigkeit empfunden, weil seine Eltern an diesem Abend nicht dabei waren. "Mir wurde klar, dass die einzige Liebe, die ich zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben jemals wirklich spüren würde, die Liebe der Menschen im Dunkeln ist. Wissen Sie, was ich meine?", schilderte er seine damalige Erkenntnis, wie Daily Mail berichtet. Die Anerkennung des Publikums ersetzte also das, was ihm zu Hause gefehlt hatte.

Mit einem Sieg hatte Sly nach eigenen Worten ohnehin nicht gerechnet. Selbst konkurrierende Drehbuchautoren hätten ihm vor der Entscheidung offen gesagt, dass "Rocky" keine Chance habe. Als schließlich doch der Applaus aufbrandete, habe er sich am liebsten in seinem Sitz verkrochen. "Es war nicht so, als hätte ich Hochgefühl empfunden. Ich war tatsächlich ein wenig traurig, weil ich wollte, dass es etwas Festliches wird, etwas für die Familie ... so nach dem Motto: 'Okay! Wir haben es geschafft.' Und so war es eben nicht", erklärte er laut dem Magazin People. Bereits 2025 sprach Stallone bei CBS Mornings mit Gayle King (71) über das Fernbleiben seiner Eltern und machte deutlich, dass ihn dieser Moment bis heute belastet: "Man will, dass die Menschen, die man liebt und die einen abgelehnt haben, dabei sind; jetzt ist man hier, bei den Oscars, und sie wollen nicht kommen ... In diesem Moment erkennt man, dass man damit niemals, wirklich niemals seinen Frieden finden wird ..." Anlass für das neue Gespräch ist seine Autobiografie "The Steps", die am 29. September 2026 erschienen ist.

"Rocky" hatte sich damals gegen starke Konkurrenz durchgesetzt – unter anderem gegen "Taxi Driver", "Network" und "Die Unbestechlichen". Sylvester war zusätzlich als bester Hauptdarsteller nominiert, musste sich in dieser Kategorie aber "Network"-Star Peter Finch geschlagen geben. Die schmerzhafte Oscar-Erinnerung passt zu dem, was der Schauspieler immer wieder über sein jahrelang schwieriges Verhältnis zu seiner Familie erzählt hat, vor allem zu seiner Mutter Jackie Stallone. Die Astrologin und TV-Persönlichkeit starb im September 2020 im Alter von 98 Jahren. Wie ihr Sohn später erzählte, erreichte ihn die Nachricht während einer Golfrunde. Zur Beerdigung erschien er nicht. Zu diesem Zeitpunkt hatten Mutter und Sohn bereits keinen Kontakt mehr. Seiner Darstellung zufolge wollte Jackie nicht mehr mit ihm sprechen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sylvester Stallone, November 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jackie und Sylvester Stallone, 1997

Anzeige Anzeige

Getty Images Sylvester Stallone, Premiere von "Tulsa King" 2022