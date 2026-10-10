Florence Pugh und Finn feiern ihr Red-Carpet-Debüt als Paar

Florence Pugh (30) und Finn Cole (30) haben einen besonderen Schritt in ihrer Beziehung gewagt! Die beiden Schauspieler zeigten sich am Freitag, dem 9. Oktober 2026, erstmals gemeinsam als Paar auf einem roten Teppich. Anlass für ihr öffentliches Liebesdebüt war das BFI London Film Festival, bei dem Finns neuer Film "In The Shadows" im Vue West End in London vorgestellt wurde. Für den glamourösen Abend hatte sich Florence besonders herausgeputzt: Die Schauspielerin strahlte in einem glitzernden Kleid in Lavendel- und Silbertönen. Ihr Partner setzte dagegen auf einen eleganten braunen Anzug. Gemeinsam posierten die beiden vor den Fotografen und sorgten damit für einen seltenen Einblick in ihre Beziehung. Schließlich hatten Florence und Finn ihr Liebesleben bislang weitgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Gemeinsame Auftritte bei offiziellen Veranstaltungen waren bisher eine Seltenheit.

Im Mittelpunkt des Filmfestivals stand laut Just Jared an diesem Abend allerdings Finns neues Projekt "In The Shadows". Das Drama basiert auf der wahren Geschichte von Ramla Ali, die als erste muslimische Boxmeisterin Großbritanniens bekannt wurde. Verkörpert wird die Sportlerin von Schauspielerin Jasmine Jobson, während Finn die Rolle ihres Ehemannes Richard übernimmt, der zum Islam konvertiert ist. Inhaltlich beschäftigt sich der Film vor allem mit Ramlas persönlicher Entwicklung und ihrer Suche nach der eigenen Identität. Dabei werden auch die Herausforderungen beleuchtet, die sie auf ihrem Lebensweg bewältigen muss. Neben ihrer sportlichen Karriere spielen insbesondere familiäre Bindungen, Liebe, religiöser Glaube und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten eine wichtige Rolle in der Geschichte.

Florence und Finn sollen bereits seit 2024 miteinander liiert sein, hielten sich mit öffentlichen Liebesbekundungen bisher jedoch zurück. Erste deutlichere Hinweise auf ihre Beziehung gab es 2025, als Florence mit flirtenden Kommentaren unter den Social-Media-Beiträgen ihres Partners auffiel. Außerdem stand Finn ihr bei der Premiere ihres Marvel-Films "Thunderbolts" unterstützend zur Seite. Erst wenige Tage vor ihrem gemeinsamen Auftritt in London wurden die beiden bei einem Ausflug durch New York City gesehen. Warum sie ihre Beziehung nicht ständig ins Rampenlicht stellen möchten, verriet Florence bereits in einem Interview mit Vogue. "Ich möchte kein Geheimnis sein, aber ich möchte auch nicht, dass alles offengelegt wird. Wichtig ist, dass wir glücklich sind und ich mich gefestigt, sicher und stabil fühle. Und das ist in unserem Leben Gold wert", erklärte die Schauspielerin. Dass die beiden mit ihrer Beziehung inzwischen durchaus entspannt umgehen, zeigte auch eine humorvolle Anekdote aus dem Gespräch. "Ich habe ihn tatsächlich gefragt: 'Ich frage mich, ob du [während des Interviews] zur Sprache kommen wirst?' Er sagte: 'Nun, soll ich vorbeikommen?'", erzählte Florence.

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Getty Images Florence Pugh und Finn Cole beim Screening von "In The Shadows" beim BFI London Film Festival in London

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Getty Images Finn Cole, Schauspieler

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Getty Images Florence Pugh bei der Premiere von "Dracula" im Noel Coward Theatre in London