Florence Pugh (30) wehrt sich gegen Spekulationen über ihr Aussehen. Die Schauspielerin war am vergangenen Wochenende bei den 17. Governors Awards in Los Angeles zu Gast. Seitdem sorgen die Fotos von ihrem Auftritt auf dem roten Teppich für reichlich Gesprächsstoff. Für einige Fans wirkt ihr Gesicht auf den neuen Aufnahmen verändert. Die Bilder verbreiteten sich millionenfach auf Instagram, TikTok und X, berichtet BuzzFeed. Dort wird seitdem über mögliche Beauty-Eingriffe gerätselt. Von schmaleren Zügen und deutlich markanteren Konturen war die Rede. Jetzt meldete sich Florence selbst zu Wort, und zwar ausgerechnet unter einem Instagram-Video, das behauptet, sie sei Hollywoods "Krieg gegen runde Gesichter" zum Opfer gefallen. Ihre Antwort fiel ziemlich deutlich aus: "Leute. Ich bin 30 geworden. Ich bin eine Frau. Körper und Gesichter verändern sich", stellte sie in der Kommentarspalte klar.

Dabei stört sich Florence vor allem daran, dass jede natürliche Veränderung ihres Aussehens sofort mit einem kosmetischen Eingriff erklärt wird. "Es ist nicht so tiefgründig, die Tatsache, dass die Leute nicht einmal zwischen Alterung und Operationen unterscheiden können, ist verstörend. Leider hält die flauschige Welpenphase nicht für immer an", erklärte sie in ihrem Kommentar. Das Video, auf das sie reagierte, wurde bis dahin schon mehr als 124.000-mal angeklickt. Darin heißt es unter anderem, ihre früher volleren Wangen seien einem stärker definierten Kiefer und einem spitzeren Kinn gewichen. Noch größer ist die Reichweite der Fotos vom roten Teppich selbst: Auf X wurden sie mehr als 7,9 Millionen Mal angesehen. Manche Nutzer bezeichneten ihren Look dort als "unnatürlich" oder wollten wissen, warum sie jetzt wie alle anderen aussehe. Andere springen der Britin dagegen zur Seite. Sie kritisieren, dass Veränderungen bei prominenten Frauen viel zu schnell mit Schönheits-OPs oder Abnehmspritzen erklärt würden.

Mit dem Druck auf ihr Äußeres musste sich Florence schon früh in ihrer Karriere auseinandersetzen. Bereits 2022 berichtete sie im Gespräch mit The Telegraph, dass man zu Beginn ihrer Laufbahn ständig körperliche Veränderungen von ihr verlangt habe. "Ob es mein Gewicht war, mein Aussehen, die Form meines Gesichts, die Form meiner Augenbrauen – das war absolut nicht das, was ich machen wollte, oder die Branche, in der ich arbeiten wollte", erinnerte sich die Darstellerin damals. Auch zuletzt ließ sie erkennen, wie sie zu diesem Thema steht. Die Schauspielerin likte einen Instagram-Beitrag von Jameela Jamil (40), in dem diese sich kritisch mit Botox und dem gesellschaftlichen Druck auf Frauen beschäftigte. "Ich kann mir mit Botox behandelte Gesichter nicht mehr ansehen. Ich vermisse Gesichter, die sich bewegen. Ich vermisse Frauen, die die Stirn runzeln und lachen, ohne dass es schmerzhaft aussieht", hieß es in dem Post unter anderem.

Anzeige Anzeige

Getty Images Florence Pugh bei den 17. Governors Awards im Dolby Theatre in Hollywood am 15. November 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Florence Pugh besucht die 17. Governors Awards im Dolby Theatre in Hollywood

Anzeige Anzeige