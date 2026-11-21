Florence Pugh (30) wehrt sich nun gegen Spekulationen über ihr Aussehen. Nach ihrem jüngsten Auftritt bei den 17. Governors Awards wurde im Netz wild darüber diskutiert, ob die Schauspielerin mithilfe der Abnehmspritze Ozempic Gewicht verloren oder sich kosmetischen Eingriffen unterzogen habe. In einem Statement auf Instagram räumt die Britin nun mit den Gerüchten auf und stellt klar, dass weder das eine noch das andere zutrifft. Die öffentliche Diskussion über ihren Körper geht dabei nicht spurlos an ihr vorbei: "Es ist so belastend, aufzuwachen und festzustellen, dass Tausende Menschen auf eine Art über einen und den eigenen Körper sprechen, die man sich gar nicht vorstellen kann." Zusätzlich lässt Florence Bilder für sich sprechen: In ihrer Story teilt sie einen Trainingsclip und schreibt dazu: "Ozempic könnte das nie."

Mit einer gehörigen Portion Ironie zählt Florence auf, welche Eingriffe ihr im Netz bereits unterstellt wurden. Angeblich habe sie ihre Ober- und Unterlider operieren lassen, Filler bekommen und sich Fett im Gesicht absaugen lassen, wie CheatSheet berichtet. Auch eine Entfernung des Wangenfetts sowie Eingriffe an Kinn und Nase sollen ihr angedichtet worden sein. Die Wahrheit sei deutlich unspektakulärer: Seit ihrem 30. Geburtstag trinke sie weniger Alkohol, achte auf gesunde Ernährung, gönne sich genug Erholung und trainiere regelmäßig. Zu ihren Neujahrsvorsätzen gehörten ursprünglich ein bewussterer Umgang mit Alkohol und das Ziel, wenigstens einen Klimmzug zu schaffen. Heute hat sie das längst übertroffen: "Inzwischen schaffe ich sechs Klimmzüge und stemme 110 Kilo", verrät sie stolz. Gleichzeitig ermutigt sie ihre Fans: "Ich finde, das ist das Wichtigste, was eine Frau tun kann: Muskeln aufbauen und stark sein."

Dass Florence sich gegen Kommentare über ihr Aussehen zur Wehr setzen muss, ist nicht neu. Erst kürzlich reagierte sie persönlich unter einem Instagram-Video, in dem ihr Gesicht kritisiert wurde. "Leute. Ich bin 30 geworden. Ich bin eine Frau. Körper und Gesichter verändern sich", stellte sie in der Kommentarspalte klar. Dabei machte sie deutlich, dass natürliche Veränderungen nicht automatisch auf kosmetische Eingriffe zurückzuführen seien: "Die Tatsache, dass die Leute nicht einmal zwischen Alterung und Operationen unterscheiden können, ist verstörend." Auch in ihrem aktuellen Statement fordert Florence ihre Kritiker abschließend dazu auf, das eigene Verhalten zu hinterfragen: "Nutzen wir diesen Moment zur Selbstreflexion."

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Getty Images Florence Pugh besucht die 17. Governors Awards im Dolby Theatre in Hollywood

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Getty Images Florence Pugh bei den 17. Governors Awards im Dolby Theatre in Hollywood am 15. November 2026

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