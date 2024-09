Nach Gerüchten: Schon hier feierten Florence Pugh und Finn

Die Hinweise verdichten sich langsam! Florence Pugh (28) und Finn Cole (28) wurden erst kürzlich zusammen gesichtet, als sie gemeinsam die Aftershow-Party des Films "The Perfect Couple" verließen. Doch nun kommt ein neues Indiz dazu: Bereits vor wenigen Wochen wurden die Schauspieler zusammen beim Feiern auf dem Glastonbury-Festival gesehen! Auf X kursiert ein Bild, das die zwei überglücklich Seite an Seite zeigt. Sie schienen auf dem Musikfestival ziemlich viel Spaß gehabt zu haben.

Diese jüngsten öffentlichen Auftritte sind nicht die einzigen Hinweise auf eine mögliche Beziehung zwischen den beiden. Fans haben bemerkt, dass Florence seit Beginn dieses Jahres alle Instagram-Posts von Finn gelikt und sogar einen seiner Beiträge im Juni euphorisch kommentiert hat. Als Finn eine Rolle in der Theaterproduktion "Red Speedo" ergatterte, schrieb Florence begeistert: "Oh mein Gott, das ist unglaublich aufregend!" Diese kleinen, aber bedeutenden Gesten bestätigen auf jeden Fall, dass sie sich gut verstehen.

Florence wurde durch Filme wie "Little Women" und "Midsommar" berühmt, und Finn ist den Fans vor allem aus der Serie Peaky Blinders bekannt. Die zwei Briten scheinen nun ein neues Kapitel in ihrem Leben aufzuschlagen. Beide haben in der Vergangenheit immer wieder ihre beruflichen Triumphe geteilt, doch ihr Privatleben hielten sie bisher eher unter Verschluss. Über Florence ist allerdings bekannt, dass sie bis Oktober vergangenen Jahres mit Zach Braff (49) zusammen war.

Anzeige Anzeige

Eamonn M. McCormack/Getty Images "Peaky Blinders"-Star Finn Cole

Anzeige Anzeige

Getty Images Florence Pugh und Zach Braff

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was glaubt ihr, wie ernst ist es zwischen Florence und Finn? Sie sind ganz klar ein Paar! Ach, das sind nur gute Freunde. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de