Wer es auf die große Leinwand schaffen will, sollte sich laut Florence Pugh (30) vor allem eines aneignen: eine gehörige Portion Selbstvertrauen. Die Britin weiß, dass der Weg zum gefeierten Kinostar einige Stolpersteine bereithält. Im Interview mit Extra gab sie Nachwuchsschauspielern deshalb eine eindringliche Empfehlung mit auf den Weg: "Leider wird es hart werden, aber du musst an dich selbst glauben. Du musst deine eigene Stimme sein. Du musst dein eigener Unterstützer sein." Statt die eigene Zukunft von der Anerkennung anderer abhängig zu machen, sollten sich angehende Künstler also zunächst selbst den Rücken stärken. Gerade in einer so umkämpften Branche wie der Traumfabrik hält Florence diese Einstellung für unverzichtbar. Allerdings rät die Leinwandschönheit ihren jüngeren Kollegen keineswegs dazu, sich als Einzelkämpfer durchzuschlagen.

Vielmehr setzt der Hollywoodstar auf die Kraft zwischenmenschlicher Beziehungen und vertraute Bezugspersonen. "Du musst dir die Menschen ansehen, die du um dich hast, und du musst verstehen: Wenn du sie liebst und an sie glaubst und sie an dich glauben, dann musst du darauf hören", führte Florence aus. Beruflich steht der Schauspielerin unterdessen eine turbulente Zeit bevor. Mit "Dune: Part III" und "Avengers: Doomsday" muss sie demnächst gleich für zwei Blockbuster die Werbetrommel rühren. "Ich stehe kurz davor, zwei der verrücktesten Pressetouren überhaupt zu starten. Ich habe Marvel und "Dune" gleichzeitig, also geht es bei vielem darum, sich schick zu machen, zu reden, zu feiern und hoffentlich zu erleben, dass die Leute die Filme mögen."

Ausgerechnet bei der Arbeit vor der Kamera kann sie die strengen Schönheitsideale Hollywoods für einen Moment hinter sich lassen. In früheren Gesprächen schwärmte die Filmbeauty bereits davon, wie befreiend es für sie sei, in andere Rollen zu schlüpfen. Ob Dellen an den Oberschenkeln oder kleine Speckröllchen am Bauch – für die Darstellerin besteht kein Grund, solche körperlichen Eigenheiten zu verstecken. Abseits des Filmsets erlebt sie hingegen, wie erbarmungslos das Erscheinungsbild weiblicher Stars unter die Lupe genommen wird. Von der Wahl ihrer Garderobe über Veränderungen ihrer Figur bis hin zu vermeintlichen Beautybehandlungen bietet nahezu jedes Detail Anlass für öffentliche Diskussionen. Auch das Älterwerden ist ein ständiges Thema. Umso mehr Wert legt Florence darauf, selbst zu bestimmen, wofür sie in der Öffentlichkeit stehen möchte.

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Getty Images Florence Pugh bei der Veranstaltung "Elle Women in Hollywood" in Beverly Hills

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Getty Images Florence Pugh bei der Vanity Fair Oscar Party 2023 in Beverly Hills

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