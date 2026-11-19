Florence Pugh (30) und Penélope Cruz (52) haben am Montagabend für jede Menge Glamour in Beverly Hills gesorgt. Die beiden Schauspielerinnen zählten zu den zahlreichen Stars, die bei der diesjährigen "Elle Women in Hollywood"-Gala über den roten Teppich schritten. Im Beverly Wilshire, A Four Seasons Hotel, zogen sie mit ihren eleganten Looks die Blicke auf sich. Doch Florence und Penélope waren längst nicht die einzigen Hollywoodgrößen, die sich an diesem Abend von ihrer glamourösen Seite zeigten. Auch Inde Navarrette (25), Lily James (37) und Julianne Moore (65) posierten für die Fotografen und machten den roten Teppich zur großen Modebühne. Für weitere prominente Auftritte sorgten Sängerin Madison Beer (27), Schauspielerin Elizabeth Debicki (36) und Model Elsa Hosk (38). Gemeinsam mit zahlreichen weiteren bekannten Gesichtern aus der Unterhaltungsbranche feierten sie einen Abend, an dem die Frauen Hollywoods im Mittelpunkt standen.

Bei der Wahl ihres Outfits setzte Florence auf ein Design von Ralph Lauren. Damit war die "Midsommar"-Darstellerin nicht allein: Auch Inde entschied sich für einen Look des Modehauses. Ralph Lauren richtete die Gala gemeinsam mit Bulgari und Evian aus. Madison Beer hingegen erschien in einem Vintage-Kleid von Escada. Auf dem roten Teppich zeigten sich außerdem zahlreiche weitere prominente Gäste, darunter Ashley Benson (36), H.E.R., Bryce Dallas Howard, Victoria Justice (33), Sofia Carson und Madelaine Petsch (32). Auch Alexander Skarsgård (50) ließ sich das Event nicht entgehen und posierte vor den Fotografen. Für einige der anwesenden Schauspielerinnen war der Abend besonders bedeutsam: Sie wurden für ihre Leistungen und ihren Beitrag zur Filmbranche geehrt. Zu den Ausgezeichneten zählten neben Florence und Penélope auch Inde, Julianne und Elizabeth. Darüber hinaus wurden Carrie Coon (45), Rosalind Eleazar und Samantha Morton (49) gewürdigt. Damit brachte die Gala etablierte Größen und jüngere Talente aus verschiedenen Generationen Hollywoods zusammen.

Die "Elle Women in Hollywood"-Gala blickt auf eine lange Tradition zurück: Bereits 1994 wurde die Veranstaltung ins Leben gerufen und kann damit inzwischen auf mehr als 30 Jahre Geschichte zurückschauen. Jahr für Jahr werden dort einflussreiche Frauen geehrt, die die Unterhaltungsbranche maßgeblich mitgestalten. Dazu gehören Schauspielerinnen, Produzentinnen und Regisseurinnen ebenso wie andere kreative Persönlichkeiten. Neben den glamourösen Einzelauftritten sorgten in diesem Jahr auch einige gemeinsame Fotomomente für Aufmerksamkeit. So ließ sich Penélope Seite an Seite mit Schauspieler Seth Rogen (44) ablichten. Carrie Coon posierte gemeinsam mit Tracy Letts (61), während Inde Navarrette zusammen mit Bryce Dallas Howard vor die Kameras trat. Die Fotografen auf dem roten Teppich in Beverly Hills bekamen somit zahlreiche prominente Gesichter aus Film, Musik und Mode vor die Linse.

Anzeige Anzeige

Getty Images Florence Pugh bei der Veranstaltung "Elle Women in Hollywood" in Beverly Hills

Anzeige Anzeige

Getty Images Penélope Cruz bei der "Elle Women in Hollywood"-Feier 2026 im Four Seasons in Beverly Hills

Anzeige Anzeige

Getty Images Inde Navarrette bei der Elle Women in Hollywood-Feier 2026 im Four Seasons in Beverly Hills

Getty Images Lily James bei der Veranstaltung "Elle Women in Hollywood" im Beverly Wilshire Hotel in Beverly Hills