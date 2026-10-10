Pietro Lombardi plant 17 Tage Mauritiusurlaub mit Ex Laura

Pietro Lombardi (34) steht ein Urlaub der besonderen Art bevor: Rund 17 Tage will der Sänger auf Mauritius verbringen – und zwar gemeinsam mit seiner ehemaligen Partnerin Laura Maria Rypa (30) und den beiden kleinen Söhnen Amelio und Leano. In einer neuen Folge des Podcasts "Patchwork Boys" mit Oliver Pocher (48) plauderte er über die bevorstehende Reise. Sein Gesprächspartner zeigte sich von der gemeinsamen Zeit mit der Ex sichtlich überrascht und bohrte gleich mehrfach nach, wie denn nun der Beziehungsstatus der beiden lautet. Damit brachte der Comedian ein mögliches Liebescomeback ins Spiel.

Den Grund, warum Laura bei dem Trip dabei sein soll, erklärte der Musiker ganz nüchtern mit dem Alter der Kinder. "Meine zwei Jungs sind noch extrem klein. Okay. Alleine. Also, die sind alle ganz klein. Also, Amelio ist sehr mamabezogen. Der Leano natürlich auch, aber der kann zum Beispiel ohne Mama noch nicht einschlafen", schilderte er im Gespräch. Prinzipiell würde Pietro mit seinen beiden Jungs gerne auch mal allein Urlaub machen. Jetzt halte er das aber schlicht noch nicht für umsetzbar. Deshalb komme es ihm gelegen, dass die Mutter der Kinder mit an Bord ist. Oliver ließ die Begründung nicht unkommentiert und reagierte sarkastisch: "Hat mich total überzeugt."

Zudem erzählte der DSDS-Star, dass in den Herbstferien zunächst eine andere Reise ansteht: Diese tritt er allein mit seinem älteren Sohn Alessio an, Amelio und Leano kommen beim Kurztrip nicht mit. Als Ausgleich möchte er anschließend auch mit den beiden Kleinen verreisen – und genau das soll der Aufenthalt auf Mauritius ermöglichen. Weil die Jungs so eng an ihre Mutter gebunden sind, ist Laura eben zwangsweise mit von der Partie. Trotz ihrer Trennung beschreibt der Sänger sich und Laura weiterhin als Familie, die im Alltag gut funktioniert.

Anzeige Anzeige

Imago Pietro Lombardi, August 2020

Anzeige Anzeige

Imago Oliver Pocher und Pietro Lombardi beim Private Summer Gathering by One Luxury in der Villa Stella Rheni in Bonn

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihren Söhnen