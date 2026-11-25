Beim Stöbern auf seinem alten Smartphone ist Pietro Lombardi (34) auf einen ganz besonderen Schnappschuss gestoßen. Am Dienstagabend veröffentlichte der Musiker in seiner Instagram-Story eine Aufnahme, über die er selbst sichtlich staunte. Wie er erklärte, zeigt das Bild den allerersten gemeinsamen Moment mit seiner ehemaligen Verlobten Laura Maria Rypa (30) – darauf kuscheln die beiden innig miteinander. Laura strahlt mit einem breiten Lächeln in die Kamera. Von Pietros Gesicht ist dagegen nur wenig zu erkennen, denn der Großteil davon liegt außerhalb des Bildausschnitts. Zu dem Schnappschuss schrieb der Musiker: "Ich bin schockiert, hahaha. Habe gerade das allererste Bild von Laura und mir auf meinem alten Handy gefunden." Mit dem Fund nahm er seine Follower mit auf eine kleine Zeitreise in die Anfänge seiner Beziehung mit Laura.

Was Pietro beim Betrachten des Fotos am meisten auffiel, war vor allem Lauras Aussehen. Er betonte, wie jung sie damals gewesen sei und wie sehr sie sich seiner Meinung nach seitdem verändert habe. "Wie jung Laura da noch war, einfach kaum wiederzuerkennen. Glaub, da war sie 24 oder 25", schrieb er in seiner Story und markierte seine Ex dabei. Gleich danach folgte sein erstaunter Blick auf die Jahre, die seitdem ins Land gezogen sind: "Jetzt bald 31, die Zeit rennt." Die Aufnahme fängt einen innigen und unbeschwerten Moment der beiden ein. Ihre Arme und Hände sind vertraut ineinander verschlungen. Optisch präsentieren sie sich im Partnerlook: Laura hat ein schwarzes Oberteil gewählt, während Pietro ebenfalls komplett in Schwarz gekleidet ist und dazu eine goldene Uhr am Handgelenk trägt.

Auch wenn Pietro und Laura längst kein Paar mehr sind, stehen sie weiterhin in engem Austausch. Wie der Musiker bereits früher verriet, treffen sich die beiden trotz der Trennung noch regelmäßig. Vor etwa einem Monat betonte er jedoch noch ausdrücklich seinen Single-Status und schloss ein damaliges Liebes-Comeback mit seiner Ex-Verlobten zu diesem Zeitpunkt aus. Dennoch gab Pietro schon zu diesem Zeitpunkt offen zu, dass seine Gefühle für Laura noch nicht ganz erloschen sind. Wie es mit den beiden weitergeht, ist damit offen. Laut dem Sänger wollen sie ihre Verbindung ganz entspannt angehen. Was ihren genauen Beziehungsstatus angeht, möchten sich die beiden laut seinen Aussagen nicht unter Druck setzen. Mit dem alten Foto zeigte Pietro seinen Fans nun jedenfalls, wie lange die gemeinsame Geschichte der beiden schon zurückreicht.

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Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi zeigt das erste Foto mit Laura Maria Rypa

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Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Juli 2025

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