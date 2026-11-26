Mit einer unerwarteten Bemerkung zu seinen familiären Verhältnissen stiftet Menowin Fröhlich (39) derzeit ordentlich Verwirrung. Bisher ging die Öffentlichkeit schließlich davon aus, dass der einstige DSDS-Teilnehmer neunfacher Vater ist – zumal er in der Vergangenheit bereits mehrfach ganz offen aus seinem turbulenten Alltag mit der großen Kinderschar geplaudert hatte. Bei seinem neuen Auftritt im Podcast "Patchwork Boys" von Oliver Pocher (48) und Pietro Lombardi (34) nannte der Musiker nun allerdings plötzlich eine andere Zahl. Im Gespräch mit den beiden erklärte er: "Ich bin mittlerweile bei zehn angekommen." Seine Kinder seien aktuell zwischen 19 Jahren und vier Monaten alt, verriet Menowin weiter. Wie sich die bislang unbekannte Gesamtzahl genau zusammensetzt, erklärte der Sänger während der Aufnahme jedoch nicht. Eine Aufklärung darüber, um wen es sich bei dem zusätzlichen Nachwuchs handelt, blieb damit aus.

Öffentlich dokumentiert sind bislang drei Kinder aus seiner ehemaligen Beziehung mit Sabrina, fünf aus seiner geschiedenen Ehe mit Senay sowie eine gemeinsame Tochter mit seiner aktuellen Partnerin Ronja – in der Summe also neun Kinder. Als Oliver wissen wollte, von wie vielen Frauen der Nachwuchs stammt, reagierte Menowin zunächst mit einem Scherz: "Ich habe aufgehört zu zählen mit den Frauen ... Natürlich nicht." Anschließend bestätigte er die drei Kinder mit Sabrina und die fünf mit Senay. Weil Oliver und Pietro das Gespräch jedoch mehrfach unterbrachen, blieb offen, wer das zehnte Kind ist und weshalb es bislang nicht öffentlich mitgezählt wurde. Insgesamt nannte der Sänger genau drei Mütter – seine Aussagen liefern damit immerhin keinen Hinweis darauf, dass es noch ein Kind mit einer weiteren, bisher unbekannten Frau gibt. Ganz ohne Zoff verlief der Auftritt übrigens nicht: Nach einem frechen Spruch von Oliver reagierte Menowin wütend und verließ die Bühne.

Erst im Sommer hatte sich Menowins Familie vergrößert. Am 16. Juli 2026 kam seine Tochter Mavie Soleyn zur Welt – und das etwas früher als erwartet. Nur wenige Tage nach der Geburt zeigte der Sänger die Kleine erstmals der Öffentlichkeit. Auf einem Foto, das RTL veröffentlichte, hielt er sein Baby im Arm. Seinerzeit wurde Mavie als insgesamt neuntes Kind des Musikers sowie als erstes gemeinsames Kind mit Ronja vorgestellt. Die neuen Podcast-Äußerungen weichen somit von der bislang öffentlich bekannten Familienkonstellation ab. Eine Stellungnahme zu einem möglichen zehnten Kind sowie zu den Gründen für dessen bisherige Nichterwähnung gab Menowin jedoch nicht ab.

Anzeige Anzeige

Imago Menowin Fröhlich gewinnt die 22. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar"

Anzeige Anzeige

Imago Menowin Fröhlich feiert mit Ronja Lehmann seinen Sieg im DSDS-Finale in den MMC-Studios in Köln

Anzeige Anzeige