Pietro Lombardi klärt auf: Das läuft mit Laura Maria Rypa

Zwischen Pietro Lombardi (34) und Laura Maria Rypa (30) scheint es hervorragend zu laufen. Wie eng das Verhältnis zwischen dem Sänger und der Influencerin wirklich ist, verrät er in der neuesten Folge des gemeinsamen Podcasts "Patchwork Boys" mit Oliver Pocher (48). Denn Olli hakt bei seinem Mitbewohner nach und listet auf, wie viel Zeit Pietro und Laura miteinander verbringen: "Man kann sich mit der Ex-Frau ja gut verstehen, man kann mit der zum MMA, man kann mit der in den Urlaub fahren, man kann jeden Tag zu der nach Leverkusen fahren. Ist ja auch in Ordnung. Kann man ja auch alles machen. Dann kann man gleich da wohnen und wieder mit der zusammen sein." Pietro schließt eine erneute Annäherung nicht kategorisch aus, stellt aber klar: "Kann man theoretisch. Aber wir haben keinen Stress ehrlicherweise. Wir sind ein Jahr getrennt und haben in dem einen Jahr uns weiterentwickelt und gelernt, mit der Situation umzugehen. Das klappt ganz gut und wir sind happy, wie alles ist. Wir sind mit den Kindern, wir gehen in den Urlaub. Alles andere steht in den Sternen."

Auslöser für Ollis Aussage war ein gemeinsamer Abend der Ex-Partner: Pietro und Laura hatten zusammen eine Kampfsportveranstaltung in Frankfurt besucht. Der Comedian wollte daraufhin wissen: "Du warst gestern zusammen mit Laura beim MMA. Wie war es so? Ich will fragen, wie man auf die Idee kommt, der Ex zu sagen: 'Hier habe ich erwachsene Männer, die sich so richtig die Fresse blutig schlagen. Hast du nicht Bock, am Samstagabend mitzukommen?" Der Musiker entgegnete mit einem Zwinkern: "Nee, kann ich direkt erklären. Wir sind beide in der Beziehung große MMA-Fans gewesen und unsere Freunde kennen wir von da, gemeinsame Freunde. Deswegen war ich bei ihr zu Hause, hab gesagt: 'Hey.'" Bei den Kämpfen von Christian Eckerlin und weiteren Sportlern habe er jede Menge Spaß gehabt, berichtete Pietro dem Comedian.

Um weiteren Gerüchten den Garaus zu machen, legte Pietro direkt genervt nach: "Und was ist danach passiert? Was soll schon passiert sein? Wir sind ins Auto und nach Hause gefahren." Oliver konnte sich aufgrund von Pietros Ton das Grinsen kaum verkneifen und konterte: "Ey, kein Grund, so aggressiv zu sein. Das tut dir nicht gut." Um vom Thema abzulenken, lenkte der DSDS-Gewinner das Gespräch schließlich auf Olli und stichelte: "Wieso? Ich frage doch auch nicht, wenn ich im Zimmer bin und höre 'boom, boom, boom.' Da komme ich doch auch nicht und frage am nächsten Morgen: 'Du, Olli, was ist passiert?'" Der Komiker winkte jedoch gelassen ab und meinte nur, er würde einen Film im Heimkino schauen und die Lautstärke aufdrehen.

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IMAGO / pictureteam Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Januar 2025

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Getty Images Pietro Lombardi und Oliver Pocher im November 2024 beim "DSDS"-Finale in Köln

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Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihren Söhnen