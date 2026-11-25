Nach dem Eklat im Podcast bricht Pietro Lombardi (34) nun sein Schweigen! Bei den Aufzeichnungen war zwischen seinem guten Kumpel Oliver Pocher (48) und Gast Menowin Fröhlich (39) ein heftiger Streit entbrannt. Nun nahm der Musiker in seiner Instagram-Story Stellung zu der Situation: Anhand eines Clips aus einem Live-Talk auf der Bühne machte er deutlich, wie leid ihm die Eskalation dieser Episode tut. Dabei habe das Gespräch zunächst respektvoll begonnen. Umso mehr bedauere er, dass die Chance auf eine friedliche Klärung verpasst worden sei. Anfangs habe er sich ganz bewusst zurückgehalten, da es vor allem um Konflikte zwischen Olli und Menowin gegangen sei. Als Menowin ihn während der Aufnahme jedoch persönlich beleidigt habe, sei die Situation gekippt. Trotzdem hält Pietro eine Versöhnung noch für möglich. Menowin habe sich nach dem Podcast nämlich persönlich bei ihm gemeldet. Dabei habe er von einem schlechten Gewissen gesprochen und signalisiert, dass er die Angelegenheit noch einmal klären wolle.

Aus diesem Grund wünscht sich der Musiker, dass Olli und Menowin noch einmal das ruhige Gespräch suchen. Dabei legt er Wert darauf, für keine der beiden Parteien Partei zu ergreifen. Dennoch bedauert er die Eigendynamik, die die Auseinandersetzung entwickelt hat – denn aus seiner Sicht hätte man die Situation durchaus einvernehmlich klären können. Pietro beschreibt Olli als Comedian, der seine Gags mache und sich dabei nicht verstelle. Gleichzeitig stellt er klar, dass er seinem Freund trotz ihrer engen Verbindung ehrlich und direkt seine Meinung sage. Bei einem Thema kennt der Musiker jedoch kein Pardon: "Kinder sind für mich tabu, auch in der Comedy." Das habe er Olli schon während des Live-Podcasts unmissverständlich deutlich gemacht. Doch auch Menowins Verhalten sieht Pietro kritisch. Dieser habe schließlich selbst in den Podcast kommen wollen und Olli dann als Gast persönlich beleidigt. Ein solches Verhalten sei für ihn nicht in Ordnung gewesen.

Beim Thema Kinder sprach Pietro auch über seine persönliche Vorgeschichte. Wie der dreifache Vater betonte, musste er in der Vergangenheit selbst erfahren, wie sein Nachwuchs öffentlich verspottet wurde. Durch sein Leben im Rampenlicht sei er nun einmal stärker exponiert als Privatpersonen – doch wenn die Kritik auf seine Familie abzielt, schmerzt ihn das ganz besonders. Bei dem Bühnenauftritt wirkte der Musiker insgesamt sehr gefasst.

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Getty Images Pietro Lombardi und Oliver Pocher im November 2024 beim "DSDS"-Finale in Köln

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Instagram / menowin.froehlich_official Menowin Fröhlich im Juni 2025

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