Emma Heming rührt mit Worten über Ehemann Bruce Willis

Bruce Willis (71) hinterlässt nicht nur mit seiner beeindruckenden Filmkarriere bleibende Spuren. Davon ist zumindest seine Ehefrau Emma Heming (50) überzeugt. Anlässlich der weltweiten Aktionswoche zur Aufklärung über frontotemporale Demenz veröffentlichte das Model Anfang Oktober einen bewegenden Instagram-Beitrag über den Hollywoodstar. Zu einem Foto ihres Mannes schrieb sie, dass Bruce' Vermächtnis weit über seine zahlreichen Erfolge als Schauspieler hinausgehe. Seine Erkrankung habe sie dazu bewegt, sich selbst verstärkt für Menschen mit Demenz und deren Angehörige einzusetzen. Die Aufmerksamkeit und die Möglichkeiten, die sie dadurch erhalten habe, wolle sie nutzen, um andere betroffene Familien zu unterstützen. Für Emma steht deshalb fest, dass ihr Ehemann auch weiterhin etwas bewirkt. "Er baut weiter an seinem Vermächtnis", schrieb sie voller Überzeugung. Gleichzeitig betonte sie, wie stolz sie darauf sei, an der Seite des Schauspielers zu stehen.

Die internationale Aufklärungswoche nahm Emma nach eigenen Angaben unbedingt zum Anlass, um auf Bruce und die Bedeutung seiner Geschichte aufmerksam zu machen. Sie wünsche sich, dass seine öffentlich bekannte Diagnose anderen Betroffenen Mut mache und ihnen zeige, dass sie mit den Herausforderungen der Krankheit nicht allein seien. Ihr Engagement gelte dabei sowohl Menschen mit frontotemporaler Demenz und anderen Demenzformen als auch deren Familien und denjenigen, die sie im Alltag begleiten und versorgen. Für ihre emotionalen Worte erhielt Emma auch Unterstützung aus der eigenen Familie. Bruce' Tochter Scout LaRue Willis (35) reagierte in der Kommentarspalte auf den Beitrag und erklärte, wie stolz sie auf ihre Stiefmutter sei. Die gesundheitlichen Probleme des "Stirb langsam"-Darstellers hatte seine Familie erstmals 2022 öffentlich gemacht. Damals wurde bekannt, dass Bruce an Aphasie leidet, einer Störung, die unter anderem seine sprachlichen Fähigkeiten beeinträchtigt. Im Februar 2023 teilten seine Angehörigen schließlich mit, dass bei ihm frontotemporale Demenz diagnostiziert worden war.

Seitdem nutzt Emma ihre Bekanntheit regelmäßig, um über Demenzerkrankungen aufzuklären und sich für bessere Unterstützungsmöglichkeiten einzusetzen. Dabei gewährt sie auch persönliche Einblicke in die Herausforderungen, die das Leben mit einem erkrankten Ehepartner mit sich bringt. Besonders wichtig ist ihr die Bezeichnung der Menschen, die ihre Angehörigen betreuen. Statt von einer Pflegeperson spricht Emma lieber von einem "Pflegepartner", da dieser Ausdruck ihrer Ansicht nach auch die emotionale Verbindung innerhalb einer Beziehung berücksichtigt. Mit Bruce ist sie bereits seit 2009 verheiratet. Gemeinsam haben die beiden die Töchter Mabel (14) und Evelyn (12). Aus seiner früheren Ehe mit der Schauspielerin Demi Moore (63) stammen außerdem seine drei älteren Töchter Rumer (38), Scout und Tallulah (32). Seit der Diagnose lässt die Familie die Öffentlichkeit gelegentlich an ihrem gemeinsamen Alltag teilhaben.

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Getty Images Bruce Willis und seine Frau Emma Heming Willis, Oktober 2019

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Instagram / emmahemingwillis Ex-Model Emma Heming und Schauspieler Bruce Willis

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