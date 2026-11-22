Hand in Hand auf der Schaukel: Tallulah Willis (32) teilt einen besonders innigen Moment mit ihrem demenzkranken Vater Bruce Willis (71). Auf einem neuen Foto, das die 32-Jährige am Samstag auf Instagram veröffentlichte, sitzen die beiden dicht nebeneinander auf einer Schaukel im Freien. Tallulah hat ihre Finger zärtlich mit denen ihres Vaters verschränkt und hält ihre Hände sanft an seine Brust gedrückt. Mit dem anderen Arm umfasst sie liebevoll seine Schultern, ihre nackten Füße hat sie auf die Schaukel gezogen.

Der Schauspieler trägt bei dem Vater-Tochter-Moment ein rosafarbenes Poloshirt, darüber eine graue Strickjacke und dazu eine dunkelblaue Hose. Tallulah hat sich für einen roten Pullover und Jeans entschieden. Viele Worte verlor sie zu dem Schnappschuss nicht: Sie versah ihn lediglich mit einem Emoji mit Cool-Schriftzug und einem Smiley mit Sonnenbrille. Die Fans der "Stirb langsam"-Berühmtheit finden dafür umso mehr rührende Worte. "Wir alle lieben unseren Bruce! Für immer und ewig!", schwärmt ein Nutzer auf Instagram. Ein anderer lobt die Angehörigen des Schauspielers: "Deinem Vater scheint es gutzugehen! All die großartige Fürsorge, die er von seiner Familie bekommt. Gut gemacht, Familie."

Bruce lebt seit 2023 mit frontotemporaler Demenz, kurz FTD. Die seltene Krankheit schreitet immer weiter voran und kann unter anderem die Persönlichkeit, das Verhalten und die Sprache der Betroffenen beeinträchtigen. Bereits 2022 hatte die Familie öffentlich gemacht, dass der Filmstar an Aphasie leidet. Seine Ehefrau Emma Heming (50) beschrieb den Umgang der Familie mit der Erkrankung gegenüber Hello! als "ständigen Zustand der Trauer". "Es ist extrem schwierig und schmerzhaft. Es ist ganz natürlich – wir alle wollen, dass unsere Liebsten gesund und voller Leben sind und die Person bleiben, die sie immer waren. Aber FTD ist eine verheerende Krankheit, die einem ganz langsam Dinge nimmt", erklärte sie.

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Instagram / buuski Tallulah und Papa Bruce Willis im November 2026

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Instagram / emmahemingwillis Bruce Willis, Oktober 2026

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