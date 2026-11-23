Tallulah Willis (32) hat das innige Foto mit ihrem demenzkranken Vater Bruce Willis (71) wieder von ihrem Instagram-Profil gelöscht. Erst am Samstag hatte die 32-Jährige die Aufnahme veröffentlicht, am Sonntag erklärte sie dort den Hintergrund ihrer Entscheidung. Das Bild sei bei einem schönen Besuch entstanden: Vater und Tochter hätten sich zusammen ein Video von Frankie Valli angeschaut, als jemand diesen vertrauten Augenblick mit der Kamera festhielt. Wegen ihrer emotionalen Reaktion habe Tallulah zunächst nicht genauer darüber nachgedacht, ob sie die Aufnahme mit der Öffentlichkeit teilen sollte. Inzwischen könne sie jedoch nachvollziehen, dass der festgehaltene Augenblick möglicherweise zu persönlich gewesen sei. "Das kann ich anerkennen und gelobe, es besser zu machen", schrieb sie. Was genau sie letztlich zum Löschen bewogen hat, ließ Tallulah allerdings offen.

Als Ersatz für das entfernte Bild teilte Tallulah ein älteres Schwarz-Weiß-Foto. Darauf küsst Bruce ein kleines Kind liebevoll auf die Wange. Dazu machte sie deutlich, wie viel ihr Vater ihr bedeutet. "Ich weiß, dass ihr ihn alle liebt. Ich liebe ihn. Meine Familie liebt ihn. Und er ist immer noch der absolute Held, als den wir ihn kennen", betonte sie auf Instagram. Für diese Worte und ihren Umgang mit der Situation erhielt sie in den Kommentaren viel Zuspruch. Model Helena Christensen (57) schrieb unter den Beitrag: "Du kannst dich so glücklich schätzen, solche Momente zu haben." Auch andere Nutzer stellten sich hinter Tallulah. "Entschuldige dich für nichts! Es ist deine Seite und deine Familie", hieß es dort unter anderem. Ein anderer stellte klar: "Du musst es nicht besser machen."

Das inzwischen entfernte Foto hatte Bruce und Tallulah eng aneinandergelehnt auf einer Verandaschaukel im Grünen gezeigt. Die beiden hielten Händchen, Tallulah drückte ihre Hand an seine Brust und legte den anderen Arm um seine Schultern. Bruce zog sich 2022 nach seiner Aphasie-Diagnose aus der Schauspielerei zurück. Im Februar 2023 machte seine Familie dann öffentlich, dass er an frontotemporaler Demenz leidet. Heute lebt der 71-Jährige in einem eigenen Haus in der Nähe seiner Familie und wird rund um die Uhr betreut. Bei wichtigen Ereignissen ist er aber weiterhin dabei – etwa im August bei Tallulahs Hochzeit mit dem Musiker Justin Acee in Sun Valley. Wie die Angehörigen mit seiner Erkrankung umgehen, beschrieb Tallulah 2024 gegenüber People: "Ganz gleich, was für ein Tag es ist, meine Familie und ich holen ihn dort ab, wo er gerade steht."

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Instagram / buuski Bruce Willis und Tallulah Willis umarmen sich

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Instagram / buuski Tallulah Willis und Bruce Willis

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