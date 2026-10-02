Emma Heming würdigt Bruce Willis als ihre treibende Kraft

Die Aufklärungswoche für frontotemporale Demenz ist seit Bruce Willis (71)' eigener Diagnose ein wichtiges Event für seine Familie. Auch in diesem Jahr spricht sich Bruce' Frau Emma Heming Willis (50) wieder für die Wichtigkeit dieses Themas aus. Auf Instagram teilt Emma ein Foto von Bruce, auf dem er mit Hut und Sonnenbrille unter Palmen zu sitzen scheint. In der Caption heißt es: "Ich kann die weltweite FTD-Aufklärungswoche nicht verstreichen lassen, ohne über Bruce zu sprechen. Er ist die treibende Kraft hinter meinem Engagement. Er hat mir bei dieser Arbeit so viele Türen geöffnet, und ich werde weiterhin durch sie hindurchgehen." Der Rest der Familie des Schauspielers meldet sich in den Kommentaren unter dem Beitrag. Bruce' Tochter Scout LaRue Willis (35) stärkte ihrer Stiefmutter öffentlich den Rücken. "Ich bin so stolz auf dich. Ich liebe dich so sehr, Emma", schrieb sie dort.

Seit Bruce' Diagnose vor einigen Jahren setzt sich Emma unermüdlich für ihn ein. Wie sie jetzt in ihrem Posting weiter erklärt, verfolgt sie ganz bestimmte Ziele. "Ich werde nicht zulassen, dass seine Diagnose vergeblich ist. Ich weiß, wie stolz er wäre, wenn er wüsste, dass er Familien, die mit FTD oder anderen Formen von Demenz leben, und ihren Pflegepersonen dabei hilft, gesehen und gehört zu werden", schreibt sie. Sie gibt auch einen Einblick in Bruces eigene Zukunft: "In diesem nächsten Kapitel seines Lebens baut Bruce weiter an seinem Vermächtnis. Er ist und bleibt eine verdammte Legende. Und ich bin so stolz, seine Frau zu sein." Bruce hatte 2023 die Diagnose frontotemporale Demenz erhalten. Ein Jahr zuvor hatte seine Familie eine Aphasie öffentlich gemacht und sein Karriereende verkündet.

Emma und Bruce sind seit 2009 verheiratet. Sie durften sich über zwei gemeinsame Töchter freuen, Mabel und Evelyn. Immer wieder zeigt Emma im Netz, wie sehr Bruce von all seinen Töchtern geliebt und gefeiert wird – nicht nur von den Sprösslingen, die er mit Emma hat, sondern auch von seinen bereits erwachsenen Töchtern, die aus seiner Ehe mit Demi Moore (63) stammen. Allerdings ist es keine einfache Situation, besonders nicht für die jüngeren Kinder in der Familie. Emma plagen deshalb öfter Schuldgefühle, wie sie bereits in der Vergangenheit öfter angesprochen hat.

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Getty Images Bruce Willis und Emma Heming, Ehepartner

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Instagram / emmahemingwillis Bruce Willis, Oktober 2026

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Instagram / emmahemingwillis Emma Heming mit ihren Töchtern Evelyn und Mabel