Bruce Willis (71) lebt wegen seiner frontotemporalen Demenz offenbar zunehmend zurückgezogen. Frühere Freunde aus der Filmbranche soll er inzwischen kaum noch zu Gesicht bekommen. Das berichtet ein Insider aus dem Umfeld des Schauspielers gegenüber der Daily Mail und beschreibt einen Alltag, der sich stark verändert hat, so oe24. Über die alten Weggefährten, die sich anscheinend immer seltener melden, sagt die Quelle: "So ist die Branche. Wenn du aufhörst zu arbeiten, vergessen dich all deine glamourösen Freunde." Der Schauspieler wohnt mittlerweile in einem eigenen Zuhause, getrennt von seiner Ehefrau Emma (50) und den beiden gemeinsamen Töchtern Mabel und Evelyn. Dort kümmert sich ein festes Pflegeteam Tag und Nacht um ihn. Emma bleibt trotzdem seine wichtigste Bezugsperson, wenn es um seine Betreuung geht. Zusammen mit der restlichen Familie achtet sie darauf, dass es ihm nicht an Gesellschaft fehlt, obwohl Freunde ihn offenbar seltener besuchen.

Allein ist der Hollywoodstar also glücklicherweise nicht. Emma und Bruce sind seit 2009 verheiratet und haben zusammen die Töchter Mabel und Evelyn. Aus seiner früheren Ehe mit Demi (64) stammen Rumer (38), Scout (35) und Tallulah Willis (32). Auch nach ihrer Scheidung blieben Bruce und Demi eng verbunden. Deshalb bekommt er heute Unterstützung aus beiden Teilen seiner Familie. Diese besucht ihn regelmäßig, außerdem ist den ganzen Tag über Betreuungspersonal bei ihm. Diese Rundumversorgung hat jedoch ihren Preis: Emma Heming soll dafür jeden Monat umgerechnet mehr als 27.000 Euro bezahlen. Laut dem Insider fließt damit "ein enormes Vermögen" in die Pflege von Bruce.

Emma waren zuerst Veränderungen an ihrem Mann aufgefallen, der eigentlich gesellig und voller Energie war. Er zog sich immer weiter zurück, Gespräche fielen ihm schwerer und er wirkte oft abwesend. Zunächst dachte sie an ein Problem mit seinem Gehör, denn bei den Dreharbeiten zu "Stirb langsam" hatte er einst einen Hörschaden erlitten. 2023 machte die Familie dann die Diagnose öffentlich. Seine Schauspielkarriere, die sich über Jahrzehnte erstreckt hatte, hatte Bruce schon 2022 beendet. Damals hatte seine Familie zunächst bekannt gegeben, dass er an Aphasie leidet. Heute wird der einstige Actionheld in einem einstöckigen und barrierearmen Haus versorgt. Seine Angehörigen bemühen sich, ihm dort einen möglichst vertrauten und geregelten Alltag zu bieten. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Musik: Sie läuft häufig in seinem Zuhause. Auf Melodien soll Bruce noch immer reagieren, indem er leise mitsummt oder im Takt mit dem Kopf nickt.

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Imago Bruce Willis und Emma Heming, 14. Juli 2018

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Instagram / buuski Tallulah Willis mit ihren Eltern Demi Moore und Bruce Willis, September 2025

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Instagram / demimoore Bruce Willis und Demi Moore im März 2024