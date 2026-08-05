Sohn Jayden heizt Gerüchte um Britney-Comeback an

Plant Britney Spears (44) womöglich ihr musikalisches Comeback? Genau diese Frage bekam jetzt ihr Sohn Jayden James Federline (19) in einem Instagram-Livestream gestellt. In der Nacht auf Montag sprach der 19-Jährige online mit Fans, als jemand wissen wollte, ob seine Mutter bald wieder Musik machen werde. Jaydens Antwort fiel denkbar knapp aus: "Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht", sagte er in dem Stream. Kurz darauf beendete er die Liveübertragung wieder. Obwohl der Sohn der Sängerin damit weder etwas bestätigte noch dementierte, sorgte der Moment in den sozialen Netzwerken sofort für Gesprächsstoff und neue Spekulationen rund um Britney Spears und eine mögliche Rückkehr ins Musikgeschäft.

Ganz aus der Luft gegriffen ist das Thema für viele Fans offenbar nicht. Britney hatte in der Vergangenheit selbst auf Instagram über mögliche Auftritte gesprochen. Damals schrieb sie, dass sie aus "äußerst sensiblen Gründen" nie wieder in den USA auftreten wolle. Gleichzeitig stellte sie aber eine andere Idee in den Raum: Sie hoffe, "sehr bald" mit ihrem Sohn gemeinsam im Vereinigten Königreich und in Australien performen zu können.

Jayden arbeitet inzwischen selbst an seiner Musikkarriere und soll von Hawaii zurück nach Los Angeles gezogen sein, um sich auf Musikproduktion zu konzentrieren. Britney soll ihm dabei helfen, indem sie ihn mit Produzenten aus ihrem eigenen Netzwerk in Kontakt bringt. Mutter und Sohn scheinen derzeit auf einem guten Weg zueinander zu sein. Britney hatte sich im März nach langer Zeit wieder mit Jayden und dessen älterem Bruder Sean Preston getroffen – ein Wiedersehen, das für alle Beteiligten sehr bedeutsam war. Für die Sängerin scheinen damit sowohl ihre Mutterrolle als auch die musikalischen Träume ihres Sohnes eine große Rolle zu spielen, unabhängig davon, ob sie selbst noch einmal auf die Bühne zurückkehrt oder nicht.

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Imago Jayden James Federline, Juni 2026

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Instagram / britneyspears Britney Spears und Sohn Jayden

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Instagram / britneyspears Sean Preston Federline und seine Mutter Britney Spears