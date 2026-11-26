Britney Spears (44) soll den jahrelangen Familienstreit zumindest für das diesjährige Thanksgiving ruhen lassen. Wie TMZ berichtet, verbringt die Sängerin den Feiertag in ihrer Heimatstadt Kentwood im US-Bundesstaat Louisiana. Mit dabei sind demnach ihr Vater Jamie Spears (74), ihre Mutter Lynne Spears (71) und ihre jüngere Schwester Jamie Lynn Spears (35). Auch Britneys Söhne Sean Preston und Jayden James sollen zu dem Familientreffen kommen. Ihr Verhältnis zu ihrem Vater war über Jahre hinweg von heftigen Auseinandersetzungen geprägt. Ob es sich um eine dauerhafte Versöhnung handelt, haben weder Britney noch Jamie bislang öffentlich kommentiert.

Wie TMZ berichtet, war die Musikerin bereits einige Tage vor dem Feiertag von ihrem Urlaub in London nach Louisiana gereist. Dort soll sie Zeit mit Angehörigen und Freunden verbracht haben. Kurz vor dem Wiedersehen richtete sich Britney in einem inzwischen gelöschten Instagram-Beitrag an ihre Familie. Page Six veröffentlichte Auszüge aus ihrer Nachricht: "Ich bin so gesegnet, eine so wundervolle Familie zu haben ... Es tut mir sehr leid, dass ich alte Probleme wieder angesprochen habe, aber ich glaube, ich tat es, weil mir klar wurde, dass ich mein Herz schützen musste ... So liebe ich nun einmal, und wenn ich dich liebe, dann liebe ich dich WIRKLICH." Zudem zeigte sich die Sängerin selbstkritisch: "Meine Sturheit ist kindisch und peinlich." Page Six wandte sich für eine Stellungnahme auch an den Sprecher der Musikerin, erhielt zunächst jedoch keine Antwort.

Britneys Familie soll sich gewünscht haben, dass die Sängerin in diesem Jahr am Thanksgiving-Essen teilnimmt. Eine Einladung habe sie zwar jedes Jahr erhalten, in der Vergangenheit jedoch stets ausgeschlagen. Mit ihrer Schwester Jamie Lynn soll sich Britney bereits vor dem Feiertag wieder versöhnt haben. Die beiden waren unter anderem wegen Jamie Lynns 2022 erschienener Autobiografie öffentlich aneinandergeraten. Auch der jahrelange Streit um Britneys Vormundschaft hatte das Verhältnis der Schwestern schwer belastet. Mit ihrer Mutter Lynne lag die Musikerin ebenfalls im Streit und hatte ihr öffentlich Vorwürfe gemacht. In ihrer Entschuldigung erklärte Britney, dass sie die alten Auseinandersetzungen bislang nie persönlich mit ihren Angehörigen besprochen habe: "So oder so tut es mir leid, dass ich diese Erinnerungen bei meiner Familie wieder hochgeholt habe, aber ich habe tatsächlich nie von Angesicht zu Angesicht mit ihnen darüber gesprochen ... Ehrlich gesagt, weil ich sie einfach wahnsinnig vermisse!!! Und es tut mir sehr leid!!!"

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Getty Images Britney Spears kündigt ihre Residency "Britney: Domination" im Park MGM in Las Vegas an

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Action Press / REX FEATURES LTD. Jamie und Lynne Spears in Los Angeles, 2012

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