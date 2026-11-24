Bei einem Event anlässlich der neuen Schmucklinie von Britney Spears (44) ist es in London zu einem regelrechten Paparazzi-Auflauf gekommen. Fotografen und Fans drängten sich um eine Frau, die mit dunkler Sonnenbrille und hochgebundenem Haar selbstbewusst zum Eingang schritt. Der Grund für den Aufruhr? Viele der Anwesenden hielten die vermeintliche A-Prominente offenbar zunächst für Britney. Schließlich befindet sich die Sängerin tatsächlich in London, um an ihrem neuen Schmuckprojekt zu arbeiten. Entsprechend groß war die Aufregung, als der Partygast vor den Kameras auftauchte und von einem heftigen Blitzlichtgewitter empfangen wurde. Erst danach klärte sich die Situation: Bei der Frau handelte es sich gar nicht um Britney, sondern um ihr Double Pavie Valsa. Die Doppelgängerin bezeichnet sich auf Instagram selbst als "Britney-Lookalike Nummer eins" und hatte mit ihrem Auftritt zahlreiche Beobachter erfolgreich in die Irre geführt.

Pavie nahm die Aufregung mit Humor und veröffentlichte auf Instagram ein Video von ihrem chaotischen Auftritt. Dazu schrieb sie scherzhaft: "Nur eine kleine Britney-Fantasie vor der Party zum Start der Schmucklinie." Auch im Netz lösten die Bilder Verwirrung aus. Ein Instagramnutzer kommentierte: "Sie ist heutzutage die Einzige, die den Paparazzi einen Grund gibt, sich zu versammeln, lol." Dass Fans derzeit mit der echten Britney in London rechnen, ließ Pavies Auftritt besonders glaubwürdig erscheinen. Die Musikerin hatte ihre Reise zuvor selbst mit einem Video aus dem Flieger angekündigt. So passten der Zeitpunkt, der Ort und die Party rund um ihr Schmuckprojekt perfekt zusammen – bis schließlich klar wurde, wer wirklich vor den zahlreichen Kameras stand.

Wann die Kollektion offiziell auf den Markt kommen soll, ist bislang nicht bekannt. Auch der endgültige Markenname scheint wegen Britneys Bedenken noch nicht festzustehen. Ein eigener Instagramaccount gewährt allerdings bereits erste Einblicke in das Projekt. Eine besondere Rolle soll dabei ein detailreiches Miniaturschwert spielen, das in Japan gefertigt wird. Beim ersten Kauf soll es in einem kleinen roten Samtbeutel beiliegen. Für Britney symbolisiert das Schwert Stärke, Schutz und Gerechtigkeit für Frauen, die sich in ihrem Leben verängstigt, wertlos oder verletzt gefühlt haben. Doch bei Britneys Londonreise ging es offenbar nicht nur um Schmuck! Wie The Sun zwei Tage zuvor berichtet hatte, arbeitete die Sängerin in der britischen Hauptstadt auch an neuer Musik.

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Imago Britney Spears gibt ein Konzert, Juli 2026

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