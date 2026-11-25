Justin Timberlakes (45) Mutter Lynn Harless (65) äußert sich ungewöhnlich offen über die frühere Beziehung ihres Sohnes zu Britney Spears (44). In einem neuen Trailer zur vierteiligen Dokumentation "Timberlake", die bei Apple TV erscheinen soll, blickt sie auf den gewaltigen Medienrummel um das einstige Teenie-Traumpaar zurück. Wie Daily Mail berichtet, sind in dem Clip Ausschnitte gemeinsamer Pressetermine der beiden Stars zu sehen. Lynn kommentiert die Aufnahmen mit deutlichen Worten: "Das Ausmaß des Irrsinns, als die beiden zusammen waren, war die Definition von Wahnsinn." Die Dokumentation widmet sich allerdings auch der privaten Seite ihrer Beziehung. So sollen bislang unveröffentlichte Aufnahmen Britney und Justin von einer verspielten Seite zeigen, die während ihrer gemeinsamen Zeit kaum öffentlich zu sehen war. Damit gewährt die Produktion Einblicke in eine Romanze, die einst die Popwelt beschäftigte.

Britney und Justin waren von 1999 bis 2002 liiert. Ihre Wege hatten sich allerdings schon viel früher gekreuzt: Beide standen als Kinder für die Fernsehsendung "The All-New Mickey Mouse Club" vor der Kamera. Anfang der 2000er-Jahre gehörten sie zu den bekanntesten Paaren der Popwelt. Ihre gemeinsamen Auftritte auf dem roten Teppich zogen regelmäßig die Aufmerksamkeit auf sich. Entsprechend groß war das öffentliche Interesse an ihrer Beziehung. Nach dem Liebesaus bekam das Bild der vermeintlich perfekten Beziehung allerdings Risse. Justin veröffentlichte das Musikvideo zu seinem Song "Cry Me A River", das viele als Anspielung auf eine mögliche Untreue von Britney deuteten. Wie Daily Mail berichtet, ließen Vertreter der beiden Stars Anfragen zu Lynns Äußerung und den privaten Inhalten der Dokumentation zunächst unbeantwortet.

Britney selbst scheint an der Dokumentation allerdings nicht mitwirken zu wollen. Laut dem Journalisten Rob Shuter soll die Sängerin eine entsprechende Anfrage ausgeschlagen haben. Sie wolle die gemeinsame Vergangenheit mit Justin demnach nicht erneut vor laufenden Kameras aufarbeiten. Eine offizielle Bestätigung der angeblichen Absage durch Britney oder Justin liegt bislang nicht vor. Die Regie der Produktion übernimmt Fisher Stevens (62). Neben Justins musikalischem Werdegang widmet sich die Doku auch seiner früheren Beziehung zu Britney. Lynns Erinnerungen und bislang unveröffentlichte Aufnahmen sollen dabei eine Rolle spielen. Auch Janet Jackson (60) soll in der Dokumentation zu Wort kommen und ihre Perspektive auf den Super-Bowl-Skandal von 2004 schildern. Bei der gemeinsamen Halbzeitshow hatte Justin damals einen Teil von Janets Brust entblößt.

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Getty Images Britney Spears und Justin Timberlake im Februar 2002

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Getty Images Justin Timberlake und Britney Spears im Jahr 2001

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