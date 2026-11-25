In einer neuen Dokumentation über Justin Timberlake (45) kommt auch seine Ehefrau Jessica Biel (44) zu Wort – und die Schauspielerin deutet an, dass sie einiges zu erzählen hat. Eine erste Kostprobe liefert der Trailer zu "Timberlake", einer Apple-TV-Produktion, die am 11. Dezember erscheint. Darin erinnert sich Jessica daran, welchen Eindruck der Musiker bei ihrem Kennenlernen auf sie machte. Offenbar entsprach er damals keineswegs ihren Erwartungen. "Als ich ihn kennenlernte, war er überhaupt nicht so, wie ich ihn mir vorgestellt hatte", erzählt die 44-Jährige. Besonders neugierig macht allerdings eine weitere Aussage der zweifachen Mutter: "Ich glaube, wir müssen einige Dinge ansprechen", kündigt sie an. Was genau sie damit meint, lässt die Vorschau offen. Nach 14 Ehejahren scheint Jessica jedenfalls bereit zu sein, auch über schwierigere Kapitel ihrer Beziehung zu sprechen.

Dass Justins Vergangenheit in dem Film eine wichtige Rolle spielt, zeigt bereits die Auswahl der Traileraufnahmen. Unter anderem wird an seine Festnahme während der "The Forget Tomorrow World Tour" im Jahr 2024 erinnert. Der Sänger war damals wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer festgenommen worden. Später räumte er im Zuge einer Vereinbarung einen nicht strafrechtlichen Verkehrsverstoß wegen beeinträchtigten Fahrens ein. Neben einer vergleichsweise niedrigen Geldstrafe wurde ihm gemeinnützige Arbeit auferlegt. Doch die Dokumentation beleuchtet offenbar nicht ausschließlich die Schattenseiten seines Lebens. Auch für Jessica findet Justin bewegende Worte: "Sie ist das Beste, was mir je passiert ist. Das ist eine Sache, die ich richtig gemacht habe." Mit ihr hat der Musiker zwei Kinder, die Söhne Silas und Phineas. Bislang schützt das Paar seinen familiären Alltag weitgehend vor der Öffentlichkeit.

Hinter Jessica und Justin liegen inzwischen fast zwei Jahrzehnte gemeinsamer Geschichte. Ihre Beziehung begann 2007, überstand vier Jahre später eine vorübergehende Trennung und führte 2012 schließlich vor den Traualtar. Was den Sänger ursprünglich an seiner Partnerin begeisterte, hielt er 2018 in seiner Autobiografie "Hindsight & All the Things I Can't See in Front of Me" fest. Demnach war es nicht allein Jessicas Aussehen, das ihn faszinierte. Besonders verbunden fühlte er sich ihr durch ihren ähnlichen Sinn für Humor und ihre gemeinsame Vorliebe für trockene und schwarze Pointen. Die neue Dokumentation soll allerdings weit über diese Liebesgeschichte hinausgehen. Auch frühere Partnerinnen und umstrittene Ereignisse aus Justins Karriere sollen thematisiert werden. Laut Journalist Rob Shuter wollte Britney Spears (44) nicht an dem Projekt teilnehmen. Janet Jackson (60) soll dagegen angeblich über den Super-Bowl-Vorfall von 2004 sprechen. Bestätigungen dafür stehen noch aus.

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Getty Images Justin Timberlake und Jessica Biel bei der Academy Museum Gala in Los Angeles

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Instagram / jessicabiel Jessica Biel und Justin Timberlake im Juni 2024

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