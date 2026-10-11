Süßes Foto: Barbara Palvin kuschelt mit Tochter Sylvie

Barbara Palvin (33) teilte kürzlich auf Instagram eine Reihe von Fotos, die ihre Fans dahinschmelzen lassen dürften. Auf den am Freitag veröffentlichten Bildern hält das Model seine kleine Tochter Sylvie eng im Arm und wiegt sie inmitten einer naturbelassenen Kulisse. Die Aufnahmen wirken erdverbunden und ruhig, ganz ohne großes Styling – im Mittelpunkt steht einzig der innige Moment zwischen Mutter und Baby. Dazu wählte die Ungarin eine augenzwinkernde Zeile. "Erwachsenwerden in Mittelerde", schrieb sie unter die Bilderreihe. Sylvie ist das erste gemeinsame Kind von Barbara und ihrem Ehemann Dylan Sprouse (34).

Die Geburt ihrer Tochter hatten Barbara und Dylan Ende September auf Instagram öffentlich gemacht. Auf dem Familienschnappschuss sitzen die stolzen Eltern mit ihrem Nachwuchs vor dem Fernseher und verfolgen ein Baseballspiel – alle drei in Trikots der Los Angeles Dodgers. Dazu witzelten sie: "Wir haben den Tag der Arbeit dieses Jahr wörtlich genommen." Den Namen seines Sprösslings verriet Dylan kurz darauf im Podcast "Wildmen". "Sie ist sehr lieb. Ihr Name ist Sylvie. Baby Sylvie. Sylvie Sprouse. Sie ist ein sehr braves Baby", schwärmte der Schauspieler.

Barbara und Dylan sind schon seit 2018 ein Paar. Fünf Jahre später gaben sie sich in der Heimat des Models das Jawort. An die Feier erinnerte sich Barbara 2023 gegenüber Vogue: "Alle Menschen, die wir lieben und die uns wichtig sind, waren da. Wir haben alle ein bisschen geweint. Das Wetter war perfekt, mit einer leichten, kühlen Brise. Es war ein wunderschöner Moment, den wir nie vergessen werden."

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Instagram / realbarbarapalvin Barbara Palvin posiert mit ihrem Baby

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Instagram / therealbarabarapalvin Barbara Palvin posiert mit ihrem Baby

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Instagram / realbarbarapalvin Barbara Palvin und Dylan Sprouse mit ihrem Neugeborenen, September 2026