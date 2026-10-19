Viraler Moment: Dylan Sprouse feuert seine Frau Barbara an

Glitzer, Glam und Spitzenunterwäsche! Dieses Trio kann nur eins bedeuten: Die Fashion-Show der Unterwäschemarke Victoria's Secret ist wieder über die Bühne gegangen. Und obwohl der Fokus auf den ausgefallenen Dessous liegen sollte, hat ein ganz bestimmter Gast die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Dylan Sprouse (34) saß wieder im Publikum, während seine Frau Barbara Palvin (33) auf dem Laufsteg begeisterte. Immer, wenn das Model erschien, konnte Dylan nicht an sich halten. Wie Videos auf Instagram und X zeigen, sprang er auf und jubelte. Oft stellte er sich mit seinem Handy direkt an den Rand der Bühne und filmte seine Liebste wie ein hingebungsvoller Fan.

Als altbekanntes Mitglied der VS-Engel durfte Barbara gleich mehrere Looks auf dem Laufsteg zeigen. Erst erschien sie in einem frechen, pinken Rüschenkleid, das mit einem Schriftzug bedruckt war. Danach schwebte sie in einem silbrig-weißen Korsett über den Laufsteg, das mit einer durchsichtigen Schleppe versehen war. Ganz wie man es von Victoria's Secret kennt, durften bei diesem Look die Engelsflügel natürlich nicht fehlen: Barbaras Flügel passten farblich perfekt zu ihrem Outfit. Sie waren mit Sternen bedeckt! Online wird Dylan für seine Unterstützung und Freude über die Karriere seiner Frau gefeiert. "Ich liebe die beiden", schrieb ein Nutzer unter den Videos. Ein anderer kommentierte: "Die Art und Weise, wie er sich hinstellt, um den perfekten Blickwinkel zu erwischen – ich liebe alles daran." Weiter hieß es: "Männer, die stolz auf ihre Frauen sind, sind Gewinner im Leben" und "Er ist so eine Green Flag".

Doch die Show war für Barbara nicht nur aufgrund ihres eifrig jubelnden Mannes eine große Sache. Vor etwa sechs Wochen kam ihr erstes Kind auf die Welt. Vor der Show sprach sie gegenüber People über ihre schnelle Rückkehr in den Job nach der Geburt ihrer Tochter: "Morgen sind es sechs Wochen seit der Geburt, und ich glaube, in den USA müssen die meisten Frauen nach sechs Wochen wieder an die Arbeit. Es ist also keine so große Sache. Ich fühle mich großartig." Die ersten Wochen in ihrer neuen Rolle beschrieb die Ungarin gegenüber dem Magazin als "Achterbahnfahrt" – gemeinsam würden sie und ihr Mann sich nach und nach in ihrem Alltag als Eltern zurechtfinden. Von ihrem Partner schwärmte sie dabei in den höchsten Tönen: Er sei wie dafür geschaffen, ein "Mädchenvater" zu sein.

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Getty Images Barbara Palvin und Dylan Sprouse beim Chopard Trophy Photocall während der 79. Filmfestspiele von Cannes am Carlton Beach

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Getty Images Barbara Palvin bei der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles

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Getty Images Barbara Palvin und Dylan Sprouse beim Screening von "Karma" bei den Filmfestspielen von Cannes 2026