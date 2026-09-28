Barbara und Dylan Sprouse sind erstmals Eltern geworden

Babyglück bei Barbara Palvin (32) und Dylan Sprouse (34): Das Model und der Schauspieler sind zum ersten Mal Eltern geworden und dürfen sich über eine Tochter freuen. Die schöne Nachricht verkündete das seit 2023 verheiratete Paar am 28. September mit einem gemeinsamen Beitrag auf Instagram. Auf dem dazugehörigen Schnappschuss zeigt sich die kleine Familie erstmals zu dritt. Das Foto entstand von hinten: Dylan hält das Neugeborene fest im Arm, während er Baseball schaut. Auf dem Fernseher läuft die Partie der Los Angeles Dodgers gegen die San Francisco Giants. Auch modisch ist die Familie bestens auf den Sportabend eingestellt: Die frischgebackenen Eltern und ihre Tochter tragen allesamt Trikots der Los Angeles Dodgers. Weitere Aufnahmen ihrer Tochter oder Details zur Geburt gaben die frischgebackenen Eltern bislang nicht preis.

Mit der Bildunterschrift zu ihrem Instagram-Post lieferten Barbara und Dylan möglicherweise auch einen Hinweis darauf, wann ihre Tochter geboren wurde. "Dieses Jahr haben wir den Labor Day wörtlich genommen", schrieben die beiden. Der US-amerikanische Feiertag fiel 2026 auf den 7. September. Ob ihr Baby tatsächlich an diesem Tag zur Welt kam, bestätigten sie allerdings nicht ausdrücklich. Den Namen ihres Kindes verrieten sie bisher ebenso wenig wie genauere Angaben zur Geburt. Dass sie ein Mädchen erwarten, hatten sie dagegen schon während der Schwangerschaft öffentlich gemacht. Im Juli erzählte Dylan in seinem Podcast "Wildmen", dass das Paar sein ungeborenes Kind liebevoll "principessa" nannte. Das ist das italienische Wort für Prinzessin. Auf seine neue Rolle blickte der Schauspieler damals voller Vorfreude. "Ich freue mich tatsächlich darauf, ein Mädchenpapa zu sein. Außerdem liebe ich ganz unironisch Teepartys", verriet er in dem Podcast.

Barbara und Dylan gaben sich 2023 das Jawort. Ihre Schwangerschaft machten sie etwa vier Monate vor der Geburt öffentlich, nachdem das Model im Mai beim Filmfestival in Cannes seinen Babybauch präsentiert hatte. Körperlich und emotional forderte sie die Schwangerschaft mehr, als sie es erwartet hatte. Vor allem die Veränderungen ihrer Figur setzten ihr zu – nach 20 Jahren im Modelbusiness und unzähligen kritischen Kommentaren zu ihrem Körper. Rückhalt fand sie bei ihrem Ehemann, wie sie im Podcast "Wildmen" deutlich machte: "Dann ist es wichtig, einen guten Partner zu haben. Dylan war jedes Mal da und erinnerte mich daran, dass wir gerade Leben erschaffen." Die Schwangerschaft folgte zudem weniger als ein Jahr nach einer Operation, der sich Barbara wegen ihrer Endometriose unterzogen hatte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Barbara Palvin und Dylan Sprouse beim Chopard Trophy Photocall beim 79. Cannes Film Festival am Carlton Beach

Anzeige Anzeige

Instagram / realbarbarapalvin Barbara Palvin und Dylan Sprouse mit ihrem Neugeborenen, September 2026

Anzeige Anzeige

Backgrid Barbara Palvin, Juni 2026

Anzeige