VS-Walk nach Geburt: So bereitete sich Barbara Palvin vor

Ende September gaben Barbara Palvin (33) und ihr Mann Dylan Sprouse (34) bekannt, dass sie erstmals Eltern geworden sind. Zu dem Zeitpunkt war der Sprössling schon etwa vier Wochen alt. Mitte Oktober lief Barbara dann in der Victoria's Secret Fashion-Show mit und trug als eine der Engel riesige Flügel auf dem Rücken. Zweimal schritt sie königlich über den gläsernen Catwalk und begeisterte das Publikum. Doch wie hat sie es geschafft, so kurz nach der Geburt ihrer Tochter wieder so stark und in Form zu sein? Gegenüber Page Six verriet sie: "Mein Körper hat sich glücklicherweise ganz natürlich und wirklich schnell wieder erholt. Ich glaube nicht, dass ich jemals gesünder war, denn während der Schwangerschaft wollte ich unbedingt sicherstellen, dass es dem Baby gut geht, also habe ich immer Bio-Lebensmittel gegessen."

Schon während der Schwangerschaft achtete Barbara also ganz genau darauf, ihren Körper mit allen nötigen Stoffen zu versorgen. Auch nach der Entbindung hat ihre Nahrung noch oberste Priorität. "So habe ich mich auf die Show vorbereitet. Ich habe meinen Körper von selbst heilen lassen und ein paar leichte Übungen gemacht, aber nichts Verrücktes", so die Laufstegschönheit. Und obwohl sie glamourös und wie ein echter Engel auf dem Laufsteg aussah, ging es backstage sofort mit dem Mama-Alltag weiter. Auf Instagram teilte sie Aufnahmen von sich mit einer Muttermilchpumpe. "Ich meine, wir haben backstage tatsächlich Stilleinlagen in meine BHs eingenäht! Eine kleine Erinnerung an die Realität hinter all dem Glamour", schrieb sie dazu.

In den vergangenen Wochen verrieten Barbara und Dylan schon einige Details zu ihrer Tochter. So verkündeten sie voller Stolz, dass die Kleine auf den Namen Sylvie hört. Dylan schwärmte im Podcast "Wildmen": "Sie ist sehr lieb. Ihr Name ist Sylvie. Baby Sylvie. Sylvie Sprouse. Sie ist ein sehr braves Baby." Dylan und Barbara sind bereits seit vielen Jahren zusammen und seit 2023 miteinander verheiratet. Die Hochzeit feierten sie damals im Kreise ihrer Liebsten. Das Model selbst verriet gegenüber der Vogue kurz darauf: "Alle Menschen, die wir lieben und die uns wichtig sind, waren da. Wir haben alle ein bisschen geweint."

Anzeige Anzeige

Getty Images Barbara Palvin auf dem Laufsteg der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Barbara Palvin bei der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Instagram / realbarbarapalvin Barbara Palvin posiert mit ihrem Baby