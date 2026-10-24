Dylan Sprouse schwärmt: Baby Sylvie lacht über seine Witze

Dylan Sprouse (34) könnte als frischgebackener Vater kaum glücklicher sein. Bei der Victoria's Secret Fashion Show verriet der Schauspieler im Gespräch mit E! News, welche Entwicklungsschritte seine sechs Wochen alte Tochter Sylvie derzeit macht. So verbessere sich ihr Sehvermögen zunehmend, sodass sie mittlerweile immer mehr Gesichter wiedererkenne. Besonders schön für ihren Papa: Sylvie reagiert längst ganz deutlich auf ihn. "Sie lächelt und lacht über meine Witze, und das ist alles, wovon ein Vater wirklich träumen kann", schwärmte der Serienstar. Sylvie ist das erste gemeinsame Kind von Dylan und seiner Ehefrau Barbara Palvin (33). Die kleine Familie genießt die ersten gemeinsamen Wochen – inklusive aller Meilensteine, die ein Neugeborenes so mit sich bringt.

Inzwischen hat der Schauspieler auch festgestellt, dass das Leben mit einem Neugeborenen nicht nur schöne und niedliche Augenblicke bereithält. Auf die Frage, was ihn am Vatersein am meisten überrascht habe, antwortete er im Gespräch mit E! News scherzhaft: "Wie abgestumpft ich mittlerweile gegenüber Körperflüssigkeiten bin. So ist das wohl einfach, wenn man ein Baby hat." Besonders beeindruckt zeigt sich Dylan von seiner Frau Barbara Palvin, die bereits sechs Wochen nach der Geburt ihrer Tochter wieder bei der Victoria's Secret Fashion Show über den Laufsteg schritt. "Ich weiß nicht, woher sie die Energie nimmt. Ich bin ständig müde, und ein Neugeborenes macht einen natürlich noch müder", gestand er. "Barbara steht einfach auf, ist voll im Supermama-Modus und läuft jetzt auch noch bei der Show mit. Ich frage mich: 'Woher kommt das?'" Als Barbara in einem zartrosa Spitzenkleid zu Megan Moroneys (29) Song "Am I Okay?" über den Laufsteg schritt, unterstützte Dylan sie sichtlich stolz vom Publikum aus. Sein Fazit: "Manche Menschen sind einfach besser als andere. Ich bin unglaublich stolz auf meine Frau."

Schon im September hatte Dylan in seinem Podcast "Wildmen" humorvoll über das Leben mit einem Neugeborenen gesprochen. Seine ersten Wochen als Papa beschrieb er dort mit einem ungewöhnlichen Vergleich: "In 90 Prozent der Zeit ist es gerade so, als hätte man einen kleinen Affen als Haustier. Es ist wie ein Haustieraffe, weil sie zwitschert, Geräusche macht, kackt, furzt, rülpst und Schluckauf hat." Und weiter: "Es ist, als hätte man ein wirklich viel kackendes kleines Tier." Dylan ist überglücklich, eine Tochter zu haben. Besonders überrascht hat ihn dabei, wie viel Freude ihm eine ganz bestimmte Aufgabe bereitet: Seine kleine Tochter in niedliche Outfits zu kleiden, macht ihm viel mehr Spaß, als er erwartet hätte. "Ich hätte nicht erwartet, dass mir das so viel Spaß macht, sie in kleine Outfits zu stecken, Alter. Sie ist so süß", erklärte er in dem Podcast.

Anzeige Anzeige

Getty Images Dylan Sprouse bei der Weltpremiere von "The Devil Wears Prada 2", April 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Dylan Sprouse und Barbara Palvin backstage bei der Victoria’s Secret Fashion Show 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / realbarbarapalvin Barbara Palvin und Dylan Sprouse mit ihrem Neugeborenen, September 2026