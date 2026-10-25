Barbaras VS-Auftritt: Sprouse-Zwillinge werden verwechselt

Dass eineiige Zwillinge hin und wieder verwechselt werden, ist nichts Neues – Cole Sprouse (34) kann davon ein Lied singen. Nach der diesjährigen Victoria's Secret Fashion Show wurde der Name des Schauspielers erneut in zahlreichen Beiträgen rund um Barbara Palvins (33) Laufstegauftritt erwähnt. Dabei markierten viele Nutzer den Riverdale-Star, obwohl nicht er, sondern sein Zwillingsbruder Dylan Sprouse (34) mit dem Model verheiratet ist. In seiner Instagram-Story nahm Cole die Verwechslungen mit Humor und stellte die Verhältnisse augenzwinkernd klar: "Es ist wieder diese Zeit des Jahres, in der ich in Victoria's-Secret-Inhalten markiert werde, weil die Leute immer noch nicht wissen, wer Barbara geheiratet hat." Der tatsächliche Ehemann ließ sich an diesem Abend übrigens problemlos ausmachen: Dylan saß während der Modenschau in den Sony Studios im Publikum und unterstützte seine Frau von dort aus.

Für Barbara war es bereits der fünfte Auftritt bei der großen Victoria's-Secret-Show – diesmal allerdings unter besonderen Umständen. Nur rund sechs Wochen nach der Geburt von Tochter Sylvie kehrte das Model bereits auf den Laufsteg zurück. Zunächst präsentierte sie ein rosafarbenes Babydoll-Kleid, später begeisterte sie in einem weißen, kristallbesetzten Korsett mit passendem Slip, langer Schleppe und imposanten Schneeflockenflügeln. Ihr Mann zeigte sich angesichts ihres straffen Pensums beeindruckt. "Ich weiß nicht, woher sie die Energie nimmt. Ich bin ständig müde, und ein Neugeborenes macht einen natürlich noch müder", verriet Dylan gegenüber E! News. Während er mit den Herausforderungen des Alltags mit Baby zu kämpfen habe, sei Barbara bereits wieder voller Energie: "Barbara steht einfach auf, ist voll im Supermama-Modus und läuft jetzt auch noch bei der Show." Seine Bewunderung für seine Frau brachte der Schauspieler ebenfalls zum Ausdruck: "Ich bin extrem stolz auf meine Frau. Ich bin gespannt, was passiert."

Wie stolz Dylan auf seine Frau ist, war während der Show kaum zu übersehen. Als Barbara den Laufsteg betrat, sprang er begeistert auf, jubelte ihr lautstark zu und hielt ihren Auftritt mit dem Handy fest. Seit Anfang September sind die beiden erstmals Eltern und genießen seither das Familienleben mit ihrer kleinen Tochter Sylvie. Zwischen Windelwechseln und Fläschchensterilisieren beginnt für das Paar ein ganz neuer Alltag. Auch Onkel Cole scheint sich bereits auf seine Rolle zu freuen – allerdings auf seine ganz eigene Art. Noch vor der Geburt hatte er in der Sendung "CBS Mornings" verraten, dass er seinen Patenkindern gerne Schwerter und Schlagzeuge schenke. Als Onkel wolle er außerdem "wirklich nervig" sein.

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Getty Images Cole Sprouse und Dylan Sprouse, Schauspieler

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Getty Images Barbara Palvin läuft bei der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles

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Getty Images Barbara Palvin und Dylan Sprouse beim Chopard Trophy Photocall während der 79. Filmfestspiele von Cannes am Carlton Beach