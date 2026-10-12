Kann nicht singen? Jürgen Drews verteidigt Tochter Joelina

Böser Gegenwind für Joelina Drews (31)! Unter einem Beitrag der Sängerin meldete sich auf Instagram ein Nutzer zu Wort, der kein gutes Haar an ihrer Stimme ließ. "Schrecklicher Gesang, lass es bleiben", schrieb er kurzerhand in die Kommentarspalte. Statt sich davon entmutigen zu lassen oder wütend zurückzuschießen, wählte die Tochter von Jürgen Drews (81) einen ganz eigenen Weg: Sie schnappte sich ihr Handy, nahm ein Video auf und antwortete ihrem Kritiker kurzerhand musikalisch. Ohne nachträgliche Vertonung und ohne aufwendige Bearbeitung schmetterte sie einfach drauflos. Zu dem Clip erklärte Joelina selbstbewusst: "Ich bin nicht hier, um jedem zu gefallen, sondern um das zu tun, was ich liebe." Für diesen Umgang mit der Kritik erhält sie viel Zuspruch. Besonders deutlich stärkt ihr Vater ihr öffentlich den Rücken. Unter dem Beitrag seiner Tochter macht der Schlagerstar klar, was er von ihrem Können hält: "Ich bin stolz auf dich und du machst das wahnsinnig gut."

Damit auch wirklich jeder verstand, worauf sich ihre spontane Gesangseinlage bezog, markierte Joelina den Verfasser des fiesen Kommentars kurzerhand direkt in ihrem Beitrag. Ob sie den Kritiker mit ihrer musikalischen Antwort letztlich umstimmen konnte, ist allerdings nicht bekannt. In der Kommentarspalte unter dem Video überschlugen sich dafür die Reaktionen ihrer Fans, die die Musikerin für ihren gelassenen Umgang mit dem Angriff feierten. Besonderes Gewicht dürfte dabei die Rückendeckung aus der eigenen Familie haben: Mit seinem öffentlichen Lob unterstreicht der Sänger, dass er vom musikalischen Können seiner Tochter überzeugt ist. Joelina begegnet der harschen Bemerkung somit nicht mit einem langen Wortgefecht, sondern präsentiert ihre Stimme unmittelbar in dem Video. Gleichzeitig macht sie mit ihrer Erklärung deutlich, dass für sie die Freude an der Musik im Vordergrund steht.

Dass Vater und Tochter heute so eng zusammenstehen, war nicht immer selbstverständlich. Zu Beginn ihrer Karriere wollte sich Joelina ganz bewusst von ihrem prominenten Vater und auch vom Schlager abgrenzen. Im Podcast "Drews Cordalis Petry – Kids Club" erzählte sie, dass sie damals sogar bewusst auf Jürgens Kontakte verzichtet habe. Inzwischen sind die beiden auch musikalisch eng verbunden: Gemeinsam mit Lucas Cordalis und Achim Petry gehört die Sängerin zum Projekt Drews Cordalis Petry. Wie nah sich ihre musikalischen Wege mittlerweile gekommen sind, zeigte sich auch bei "Immer wieder sonntags. Dort sang Joelina den Titel "Durch und Durch", den Jürgen bereits 1995 veröffentlicht hatte. Ihr Vater verfolgte den Auftritt zusammen mit seiner Ehefrau Ramona Drews hinter den Kulissen und zeigte sich davon gerührt. Gegenüber Bild erklärte der Musiker anschließend, er habe seiner Tochter gewissermaßen den musikalischen Staffelstab übergeben.

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Getty Images Jürgen Drews und Joelina Drews im Oktober 2022

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Imago Joelina Drews beim "Cathy Hummels Wiesn Bummel" auf dem Oktoberfest 2026 in München

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Getty Images Jürgen Drews und Joelina Drews im September 2025 in München