Jürgen Drews trauert um langjährigen Freund Christopher Yim

Jürgen Drews (81) muss Abschied von seinem langjährigen Freund und früheren Bandkollegen Christopher Yim nehmen. Der Künstler wurde 80 Jahre alt. Wie aus einem persönlichen Nachruf von Martin Wolf hervorgeht, starb Christopher bereits 2025 nach längerer Krankheit. Öffentlich bekannt wurde die Nachricht allerdings erst jetzt: Martin Wolf, der Christopher über Jahrzehnte als Lehrer, Mentor und engen Freund an seiner Seite hatte, teilte die Nachricht in einem persönlichen Nachruf mit. Für den Schlagersänger bedeutet das den Abschied von einem Weggefährten aus den wildesten Jahren seiner Karriere. Denn Jürgen und Christopher standen einst gemeinsam bei den Les Humphries Singers im Scheinwerferlicht und blieben sich auch nach dem Ende ihrer Zeit in der international besetzten Musikgruppe freundschaftlich verbunden.

Christopher gehörte von 1971 bis 1976 zu den Les Humphries Singers. Gemeinsam mit Jürgen, John Lawton und zahlreichen weiteren Mitgliedern erlebte er die erfolgreichste Zeit der Gruppe. Christopher überzeugte dabei nicht nur als Sänger und Tänzer, sondern arbeitete auch als Choreograf. Bei den Auftritten fiel er vor allem durch seine akrobatischen Einlagen sowie aufwendig inszenierte Kung-Fu-Choreografien auf. Auch bei der Wiedervereinigung der Gruppe zwischen 1991 und 1993 stand er wieder mit dem Ensemble auf der Bühne. Abseits der Musik machte sich Christopher später einen Namen als Kung-Fu-Meister und Lehrer und gab sein Wissen über viele Jahre an Schüler weiter.

Wie eng die ehemaligen Bandkollegen noch immer verbunden waren, zeigte sich unter anderem im Jahr 2022. Damals besuchte Christopher den Sänger persönlich zu dessen Geburtstag. Das Treffen der langjährigen Weggefährten machte deutlich, dass ihre getrennten künstlerischen Wege dem Kontakt keinen Abbruch getan hatten. In seiner Biografie hatte Jürgen seinem früheren Bandkollegen bereits ein kleines Denkmal gesetzt und an dessen außergewöhnliche Bühnenpräsenz erinnert. Christopher sei auf der Bühne "ein lebendiges Gummiband" gewesen, schrieb der Musiker darin.

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Getty Images Jürgen Drews im September 2025 in München

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Getty Images Jürgen Drews, Sänger

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Getty Images Jürgen Drews und Joelina Drews im Januar 2011