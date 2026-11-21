Joelina Drews (31) gewährt seltene Einblicke in das Familienleben mit ihrem berühmten Papa. Im Interview mit dem Magazin Freizeit Monat spricht die Sängerin jetzt offen darüber, wie der Alltag von Jürgen Drews (81) aussieht und dass der 81-Jährige sowohl gute als auch schlechte Tage erlebe. Wenn es Jürgen gut geht, unternimmt seine Familie Spaziergänge mit ihm und versucht, die gemeinsame Zeit möglichst schön zu gestalten. An schwierigeren Tagen brauche der frühere "König von Mallorca" dagegen viel Ruhe und schlafe entsprechend lange. Trotz der Einschränkungen sei der Musiker mit seinen 81 Jahren derzeit noch fit für sein Alter. Hin und wieder begleitet er seine Tochter sogar zu deren Auftritten. Die Familie richte ihre gemeinsamen Aktivitäten danach aus, wie Jürgen sich an dem jeweiligen Tag fühlt. So könne er an Unternehmungen teilnehmen, wenn es sein Zustand zulässt, und sich zurückziehen, sobald er mehr Erholung benötigt.

Sollte Jürgen künftig intensivere Unterstützung benötigen, kommt ein Pflegeheim für Joelina Drews und ihre Angehörigen nicht infrage. "Um Gottes willen, so weit möchte ich gar nicht denken. Wir würden ihn nicht in ein Heim geben, sondern uns zu Hause um ihn kümmern", stellt sie gegenüber Freizeit Monat klar. Da die Familie gemeinsam in einem Haus lebt, könnte der Sänger in seiner vertrauten Umgebung betreut werden. Falls es nötig wäre, könne zudem Unterstützung für den Haushalt organisiert werden. Joelina betont, dass die Verantwortung nicht allein auf einer Person lasten würde: Alle Angehörigen würden sich an der Pflege ihres Vaters beteiligen. Bislang meistert ihr Vater seine Situation jedoch beachtlich. "Er hat diese Nervenkrankheit, die man nicht heilen kann, mit der er aber gut umgeht", erzählt sie dem Blatt. Gerade an Tagen, an denen es ihm nicht gut geht, helfe ihm seine positive Art. Außerdem könne er sich voll und ganz auf die Unterstützung seiner Frau verlassen.

Jürgen Drews machte seine Polyneuropathie 2021 öffentlich. Die Erkrankung war später auch ein Grund dafür, dass er sich 2022 von großen Bühnenauftritten verabschiedete. Noch vor wenigen Wochen hatte Joelina erklärt, mögliche Verschlechterungen seines Gesundheitszustands aus Respekt vor seiner Privatsphäre nicht öffentlich schildern zu wollen. Nun gewährt sie vor allem Einblicke in den Umgang der Familie mit der Krankheit und erklärt, welche Betreuung im Bedarfsfall denkbar wäre. Die gemeinsame Zeit ist für Joelina besonders kostbar, denn während ihrer Kindheit und Jugend war Jürgen beruflich oft unterwegs. Umso bewusster sorgt die Familie heute für schöne Momente mit ihm. Das Thema Tod klammern Vater und Tochter laut Joelina dagegen aus: Beide würden es verdrängen. Jürgen sei geistig jung geblieben und interessiere sich nach wie vor für Neues, vor allem in der Musik.

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Andreas Rentz/Getty Images Jürgen Drews und Joelina Drews beim Presseball in Berlin

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Getty Images Adrian Louis, Joelina Drews, Ramona Drews und Jürgen Drews im September 2024

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