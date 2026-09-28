Jürgen Drews trotz Krankheit mit Tochter Joelina auf Wiesn

Jürgen Drews (81) hat sich trotz seiner chronischen Nervenerkrankung Polyneuropathie auf das Münchner Oktoberfest gewagt. Der Schlagersänger tauchte am Sonntag, dem 27. September, gemeinsam mit seiner Familie in Käfers Wiesn-Schänke auf – mit dabei waren Ehefrau Ramona Drews (53), Tochter Joelina Drews (31) und deren Partner Adrian. Anlass war der alljährliche Stammtisch des Vereins Kinderlachen, bei dem sich zahlreiche Prominente für bedürftige Kinder in Deutschland engagieren und Spenden sammeln. Für die Familie Drews gab es dabei gleich doppelten Grund zur Freude: Joelina feierte auf der Wiesn ihren 31. Geburtstag und genoss den besonderen Tag gemeinsam mit ihren Liebsten in vollen Zügen. Dass der Musiker den Weg auf das größte Volksfest der Welt auf sich nahm, dürfte viele Fans überrascht haben – schließlich hat er sich vor rund drei Jahren weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, wie Abendzeitung berichtet.

Im überdachten Biergarten zeigte sich Jürgen bestens gelaunt, begrüßte Freunde und Bekannte und kam ohne Rollator aus. Beim langsamen Gehen stützte er sich allerdings auf seine Ehefrau. Wegen seiner Erkrankung ist der Sänger in seiner Bewegung stark eingeschränkt, kann nur schwer laufen und nicht mehr lange stehen. Genau deshalb hatte er damals seinen Abschied von der Bühne und dem Rampenlicht verkündet. Über den aktuellen Zustand ihres Vaters sprach seine Tochter gegenüber Abendzeitung: "Ihm geht es sehr gut. Man sieht, wie wohl er sich hier fühlt, sonst wäre er nicht hier." Die Sängerin hatte bereits am Vorabend in ihren Geburtstag hineingefeiert – zunächst gemeinsam mit Freunden auf dem Oktoberfest, später noch in einem Club. Nach einer ausgiebigen Mütze Schlaf wartete zu Hause bereits die nächste Überraschung auf sie: Ramona hatte das Wohnzimmer festlich dekoriert und eine Geburtstagstorte vorbereitet.

Privat ist die Familie inzwischen enger zusammengerückt. Joelina und Adrian sind zu Jürgen und Ramona nach Waldperlach gezogen und leben nun alle gemeinsam unter einem Dach. Zuvor lebte das Paar im Elternhaus von Adrian, das nur etwa fünf Autominuten entfernt liegt. Sein Studio befindet sich noch immer dort, sodass er seine Eltern weiterhin täglich sieht. Wie wichtig der Sängerin die Zeit mit ihrer Familie ist, betonte sie auch im Gespräch mit Abendzeitung: "Ich finde es ja immer schön, mit meinen Eltern unterwegs zu sein und auch zusammenzuleben. Wir leben alle unter einem Dach. Und für mich ist es ganz, ganz viel wert, einfach mit der Familie gemeinsam Zeit zu verbringen." Und sie ergänzte: "Man weiß ja nie, wie viel Zeit man noch übrig hat! Deswegen ist das für mich das größte Geschenk."

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Getty Images Jürgen Drews im September 2025 in München

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Getty Images Adrian Louis, Joelina Drews, Ramona Drews und Jürgen Drews im September 2024

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Getty Images Jürgen Drews und Joelina Drews im September 2025 in München