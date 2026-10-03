Joelina Drews würde Jürgens Gesundheitszustand verschweigen

Wenn es um den Gesundheitszustand von Jürgen Drews (81) geht, hält seine Tochter Joelina Drews (31) den Mund. Das stellte die Sängerin im Podcast "Drews Cordalis Petry – Kids-Club" unmissverständlich klar. Der Schlagerstar ist an Polyneuropathie erkrankt, einer Nervenerkrankung, die sich nicht heilen lässt. 2022 war dies einer der Gründe, weshalb er großen Auftritten den Rücken kehrte. Seither wollen Fans und die Presse regelmäßig wissen, wie es Jürgen heute geht. Joelina zeigt dafür sogar Verständnis, zieht aber trotzdem eine Linie: Die Privatsphäre ihres Vaters hat Vorrang. "Aber es ist ja auch klar: Selbst wenn es ihm mal zwischendurch schlechter gehen würde, dann würde ich es natürlich nicht sagen – allein aus Respekt zu meinem Vater", sagte sie. Konkretes zu seinem aktuellen Befinden verriet sie deshalb nicht.

Dass die Frage nach Jürgens Befinden nie abreißt, erzählte Joelina im Podcast gleich selbst. "Also, alle wissen ja, mein Papa hat aufgehört aus gesundheitlichen Gründen. Ich werde jedes Mal in jedem Interview gefragt: Wie geht es ihm denn? Wie geht es ihm gesundheitlich?", sagte sie. Ihr Podcastkollege Lucas Cordalis (59) konnte das gut nachempfinden. Er brachte ihre Einstellung auf den Punkt: "Du würdest es den Leuten nicht auf die Nase binden wollen." Ein knappes "Nein, natürlich nicht." kam von Joelina als Reaktion. Wie sich die Erkrankung im Alltag bemerkbar macht, hatte Jürgen im Herbst 2024 gegenüber der Abendzeitung selbst geschildert. "Wenn ich gehe, merke ich, dass ich manchmal ein bisschen wackelig bin. Aber das ist vernachlässigbar", so der Sänger damals.

Familie bedeutet für Joelina vor allem eines: möglichst viel Nähe. 2024 verlegten Jürgen und seine Frau Ramona Drews (53) ihren Wohnsitz nach München, um bei ihrer Tochter zu sein. Mittlerweile geht das Zusammenleben sogar noch weiter: Joelina und ihr Freund Adrian Louis sind ins Elternhaus gezogen, sodass sich alle täglich sehen. Was ihr das bedeutet, erzählte die Musikerin bei einem gemeinsamen Oktoberfestbesuch der Abendzeitung. "Wir leben alle unter einem Dach. Und für mich ist es ganz, ganz viel wert, einfach mit der Familie gemeinsam Zeit zu verbringen", sagte sie. Jürgen prägte das Schlagergenre jahrzehntelang als "König von Mallorca", ehe er sich von der großen Bühne zurückzog. Joelina verfolgt derweil ihre eigene Karriere in der Musik und geht dort ihren ganz persönlichen Weg.

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Getty Images Jürgen Drews und Joelina Drews im September 2025 in München

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Getty Images Jürgen Drews und Joelina Drews im Oktober 2022

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Getty Images Jürgen Drews und Joelina Drews im Januar 2011