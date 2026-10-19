"Geklaut": Joelina Drews' Partner Adrian verrät Jugendsünden

Adrian Louis legt ein überraschendes Geständnis über seine Jugend ab! Der Musikproduzent war gemeinsam mit seiner Freundin Joelina Drews (31) im Podcast "Kids-Club" von Achim Petry (52) zu Gast und plauderte dort über seine wilden Teenagerjahre. Dabei verriet der 32-Jährige, dass er als Jugendlicher regelmäßig auf Diebestour gegangen sei. "Wir haben geklaut. Und wie wir geklaut haben, oje", erinnerte er sich. Im Alter von 14 Jahren habe er mit seinen Freunden immer wieder einen Tengelmann-Supermarkt aufgesucht, um dort verschiedene Waren mitgehen zu lassen. Besonders häufig hätten es die Jugendlichen auf Erdbeersekt und Wodka abgesehen gehabt. Doch auch Haushaltsartikel seien vor ihnen nicht sicher gewesen. Heute blickt der Partner von Jürgen Drews' (81) Tochter allerdings alles andere als stolz auf diese Zeit zurück. "Das hat sich damals so eingebürgert. Da sind wir immer in den Tengelmann. Boah, so peinlich", gestand Adrian.

Eine seiner damaligen Diebesaktionen ist Adrian besonders im Gedächtnis geblieben. "Weißt du, was das Allerschlimmste war, was ich einfach mal so skrupellos geklaut habe? So eine elektrische Fliegenklatsche", verriet er im Podcast. Wie dreist er dabei vorging, schilderte der Musiker ebenfalls: "Also ich bin in den Laden gegangen, und dann war die Fliegenklatsche da, und dann habe ich die so ganz langsam in meinen Rucksack reingemacht. Sogar der Stiel hat oben rausgeschaut. Ja, und dann bin ich damit halt raus." Moderator Achim Petry reagierte darauf mit den Worten: "Ja, das ist schon ein bisschen skandalös." Irgendwann bekam allerdings auch Adrians Mutter von den Diebstählen mit und machte ihm eine heftige Ansage. Rückblickend bezeichnet sich der Produzent als "kleinen Störenfried", der nicht leicht zu erziehen gewesen sei. Joelina brachte sein damaliges Verhalten mit seinem stark ausgeprägten ADHS in Verbindung, was Adrian bestätigte.

Mittlerweile hat Adrian seine wilden Jugendjahre längst hinter sich gelassen. Seit rund fünf Jahren ist der Musikproduzent mit Joelina Drews glücklich liiert. Die beiden leben gemeinsam in München und scheinen auch für ihre Zukunft bereits konkrete Vorstellungen zu haben. Mit Joelinas Eltern, Schlagerstar Jürgen und dessen Ehefrau Ramona (53), versteht sich Adrian ebenfalls bestens. Kein Wunder also, dass er längst als potenzieller Schwiegersohn gilt. Tatsächlich steht eine Hochzeit für das Paar grundsätzlich fest – nur einen Termin gibt es bisher noch nicht. Warum sich die beiden mit der Planung Zeit lassen, erklärte Joelina kürzlich gegenüber Focus: "Ich glaube, am Ende des Tages geht es da einfach nur um Ressourcen." Bis die Sängerin und ihr Liebster tatsächlich vor den Traualtar treten, dürfte es also noch etwas dauern. Vorerst stehen offenbar andere Prioritäten im Vordergrund.

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Imago Joelina Drews und Adrian Louis bei KATJA™S LUCKY NUMBER 30 im Ballhaus Berlin, 10.08.2026

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Imago Joelina Drews bei "Immer wieder sonntags" in der ausverkauften IWS Arena im Europapark Rust, 19.07.2026

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Getty Images Adrian Louis, Joelina Drews, Ramona Drews und Jürgen Drews im September 2024