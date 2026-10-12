"Lächerlich": Fans zerreißen Laurenz Peschs Musikvertrag

Laurenz Pesch (25) hat auf Instagram einen Schnappschuss geteilt, der für reichlich Gesprächsstoff sorgt: Der Realitystar präsentierte seinen Followern einen Vertrag von Universal Music und deutete damit an, dass ihn das Label offenbar unter Vertrag genommen hat. Der mutmaßliche Musikdeal folgt auf seine jüngste Veröffentlichung – erst vor Kurzem brachte er den Song "Nicht so deep" heraus. Statt Glückwünschen und Applaus hagelte es für diesen Karriereschritt in den Kommentaren allerdings vor allem Spott. Ein Nutzer geht besonders hart mit ihm ins Gericht: "Lächerlich. Keine Stimme, aber Autotune macht ja alles möglich. Stolz sollte man darüber nicht sein. Es gibt so viele talentierte Sänger, die keine Chance bekommen. Die Branche ist auch nicht mehr zu retten." Ob der gezeigte Vertrag tatsächlich eine langfristige Zusammenarbeit besiegelt und welche Leistungen er genau umfasst, geht aus dem Beitrag allerdings nicht hervor.

Damit blieb der Kritiker nicht allein. Zahlreiche weitere User stellten die gesanglichen Fähigkeiten des Reality-TV-Bekannten infrage und reagierten mit bissigen Kommentaren auf den gezeigten Vertrag. "Die haben seine Lieder mit Ohropax gehört, deswegen Deal", mutmaßte ein Follower auf Instagram. Ein anderer kombinierte Lob und Spott: "Er sieht megaheiß aus, aber singen kann er nicht." Einige sahen in dem Deal sogar ein Sinnbild für die Entwicklung der gesamten Branche. "Der Untergang der Musikindustrie, wow", hieß es in einem Kommentar. Ein weiterer Nutzer legte nach: "Haha, ich dachte, die Fotos wären KI – wie krank abgestürzt ist bitte die Musikindustrie? Klicks über Talent, einfach nur traurig." Andere ordnen Laurenz' musikalische Zukunft eher im Partybereich ein. "Der nächste Ballermannsänger?", fragt ein User bissig und spielt damit offenbar auf eine mögliche Karriere als Stimmungsmusiker an.

Bekannt wurde Laurenz vor allem durch seine Auftritte im Reality-TV. Inzwischen versucht er sich zusätzlich als Sänger und veröffentlichte mit "Nicht so deep" eigene Musik. Vor vier Tagen sorgte Laurenz auch abseits der Musik für Schlagzeilen. Vor dem Hauptkampf von Fame Fighting 4 schoss er im RTL-Podcast "Nullnummer" heftig gegen Gigi Birofio (27) und machte klar, dass ihre Freundschaft Geschichte ist. Hintergrund war ein Vertrauensbruch bei Ex on the Beach: Dort hatte Laurenz erfahren, dass Brenda Brinkmann ihn während der Beziehung ausgerechnet mit Gigi betrogen haben soll. Im Podcast wurde Laurenz dann deutlich und wählte drastische Worte: "Gigi kann mir offiziell die Eier lecken. Wenn ich den sehe, braucht der gar nicht mit mir zu reden. Den habe ich überall blockiert."

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Instagram / laurenz.pesch Laurenz Pesch mit seinem Universal-Music-Vertrag, Oktober 2026

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RTL / Zoe Schirner Laurenz Pesch, AYTO-VIP-Kandidat 2026

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RTL / Daniel Alvarez Gigi Birofio, "Ex on the Beach"-Kandidat

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