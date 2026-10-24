Emma Fernlund schämt sich für ihre AYTO-Sexszenen im TV

Emma Fernlund (25) blickt mit deutlichen Schamgefühlen auf ihre freizügigen Sexszenen mit Laurenz Pesch (25) bei Are You The One – Reality Stars in Love zurück. Nachdem sie inzwischen alle Folgen gesehen hat, spricht die 25-Jährige im Aftershow-Podcast auf RTL+ mit Raúl Richter (39) über die intimen Bilder. "Ja, meine Sexszenen haben mich natürlich am meisten schockiert", gesteht der Realitystar dort. Vor allem die unverhüllten Aufnahmen aus dem Boom Boom Room hätten sie getroffen. Anders als bei früheren intimen TV-Momenten verschwanden sie und Laurenz Pesch diesmal nämlich nicht unter einer schützenden Bettdecke. Stattdessen hielt die Kamera aus nächster Nähe drauf – und bewegte sich beim Geschehen auch noch fleißig mit.

Dass sie Sex vor laufender Kamera hatte, war für die Influencerin grundsätzlich nichts Neues. Damals habe sich das Geschehen jedoch unter einer Decke abgespielt, weshalb die Zuschauer kaum etwas sehen oder hören konnten. Diesmal lagen die Dinge anders. "Und das war natürlich jetzt schon Hardcore. Und das jetzt vor der gesamten Gruppe dann zu sehen oder vor ganz Deutschland zu wissen, dass alle das jetzt eben auch sehen können, ist halt schon hart", räumt sie gegenüber Raúl ein. Auch während des Drehs sei die Situation ungewöhnlich gewesen. Sie und Laurenz seien zwar etwas angeschwipst gewesen, hätten aber sehr wohl gewusst, was sie taten. Irritiert habe sie vor allem, dass sie mitbekam, wie die Kamera ihren Bewegungen folgte. Raúl zeigt sich von so viel Freizügigkeit überrascht und erklärt, dass er selbst es ohne Decke nicht gekonnt hätte. Für Emma stand allerdings ebenso fest, dass sie nicht drei Wochen lang auf Sex verzichten wollte.

Dass die Reality-Darstellerin in der Datingshow offen mit körperlicher Nähe umging, hatte sich zuvor schon an anderer Stelle gezeigt. Während der Staffel landete sie auch mit Fabian Hesdahl, Zoe und Robin Njie gemeinsam unter der Dusche. Die vier wuschen sich nicht nur zusammen, sie küssten und berührten sich auch. Anders als ein heimlicher Moment spielte sich die Aktion offen im Badezimmer der Villa ab. Dadurch blieb das intime Zusammensein auch den anderen Kandidaten nicht verborgen. Emma selbst sprach im Anschluss von einem flotten Vierer, stellte vor der Kamera allerdings klar, dass aus ihrer Sicht nichts Schlimmes passiert sei. Die Duschaktion sorgte damit ebenfalls für besonders freizügige Bilder aus dem Alltag der Realityshow. Ihre jetzigen Schamgefühle beziehen sich jedoch vor allem auf die später angesehenen Sexszenen mit Laurenz.

Anzeige Anzeige

Imago Emma Fernlund bei der Verleihung der Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn

Anzeige Anzeige

RTL / Zoe Schirner Laurenz Pesch, AYTO-VIP-Kandidat 2026

Anzeige Anzeige

RTL / Katya Bulgakova Fabian Hesdahl, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat 2026

Anzeige