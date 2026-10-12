Piers Morgan deutet Rückkehr zu "Britain's Got Talent" an

Kehrt Piers Morgan (61) etwa ausgerechnet zum großen Jubiläum von "Britain's Got Talent" ans Jurypult zurück? Die Talentshow feiert im kommenden Jahr ihr 20-jähriges Bestehen – und laut The Sun on Sunday haben die Verantwortlichen dafür einen besonderen Plan. Demnach soll der Moderator bei den Auditions, die schon für Januar 2027 angesetzt sind, als Gastjuror dabei sein. Neben ihm wünschen sich die Produzenten auch die Rückkehr von ehemaligen unvergessenen Kandidaten wie Paul Potts (55) oder Susan Boyle (65).

Auf die Spekulationen reagierte Piers kurz darauf selbst. Auf der Plattform X teilte er die Meldung lediglich mit einem Emoji mit weit aufgerissenen Augen. Mehr Worte verlor er nicht: Weder bestätigte er die angebliche Rückkehr noch wies er sie zurück. Sollten sich die Pläne bewahrheiten, würde der Moderator rund 17 Jahre nach seinem bislang letzten Auftritt in der Show wieder neben Simon Cowell (67) und Amanda Holden (55) Platz nehmen – also genau in jener Konstellation, mit der die Castingshow einst gestartet war. "Simon, Piers und Amanda hatten eine so unterhaltsame Chemie", schwärmte der The Sun-Insider.

Während Piers die Show verließ, sitzt Amanda seit der allerersten Folge in der "Britain's Got Talent"-Jury. Dass die Sendung schon seit 20 Jahren erfolgreich läuft, kann die Schauspielerin kaum fassen. "Meine Tochter ist 20, und ich sehe sie an und denke einfach: 'So sehen 20 Jahre aus.' Es ist unglaublich. 20 Jahre lang bei der Show dabei sein zu dürfen, war großartig", äußerte sich Amanda im Interview mit Digital Spy dankbar.

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Imago Piers Morgan, TV-Host

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Imago Susan Boyle vor ihrem Zuhause in Bathgate, Schottland, nach ihrem Durchbruch bei "Britain's Got Talent"

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Imago Piers Morgan, Amanda Holden und Simon Cowell bei "Britain's Got Talent" am 5. Juni 2010