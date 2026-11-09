Katy Perrys bitterer Spitzname für Ex Russell Brand

Nach dem Schuldspruch gegen Russell Brand (51) wird auch ein ungewöhnlicher Spitzname wieder Thema, den seine Ex-Frau Katy Perry (42) einst für ihn benutzt haben soll. Die Sängerin bezeichnete den britischen Comedian angeblich als "Rasputin". Bekannt wurde die Geschichte 2023 durch Moderator Piers Morgan (61), der sie in einer Kolumne für The Sun schilderte. Demnach hatte er Katy bereits 2013 bei einer Party von Vanity Fair in Washington getroffen und sie auf ein mögliches Interview über ihre gescheiterte Ehe angesprochen. Die Musikerin habe damals angedeutet, dass sie noch nicht bereit sei, die ganze Geschichte öffentlich zu erzählen. Selbst mit einigen Wahrheiten sei sie noch nicht konfrontiert, soll sie ihm anvertraut haben. Auch ihre Vorliebe für britische Männer kam bei dem Gespräch zur Sprache. "Ihr Briten seid alle gleich, so verdammt selbstbewusst ... Das Problem ist, dass ich das unwiderstehlich finde. Ich liebe Briten ... Na ja, nicht alle – Rasputin natürlich nicht", soll Katy damals gesagt haben. Der Spitzname spielt auf Grigori Rasputin an, einen russischen Mystiker, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts großen Einfluss am Hof von Zar Nikolaus II. gewann. Piers stellte in seiner Kolumne insbesondere dessen Ruf als manipulativer und sexuell ausschweifender Mann in den Mittelpunkt des Vergleichs.

2013 verriet Piers auch Russell, welchen Spitznamen seine einstige Ehefrau für ihn verwendet hatte. Der Comedian schien davon allerdings wenig beeindruckt zu sein. Vielmehr konnte er dem Vergleich offenbar etwas abgewinnen. "Grigori Rasputin! Er war ein ziemlich mächtiger Mann und konnte Menschen allein mit seinen Augen manipulieren. Ich mag Rasputin ... er war doch eigentlich ganz in Ordnung, oder? Ein verrückter Mönch mit magischen, mystischen Kräften, der mit allen Frauen schlief, trank und sich prügelte", zitierte Piers ihn in seiner Kolumne für The Sun. Am 5. November wurde Russell nach einem rund dreiwöchigen Prozess vor dem Southwark Crown Court in London schuldig gesprochen. Die Geschworenen befanden ihn in einem Fall der Vergewaltigung und in drei Fällen sexueller Übergriffe auf insgesamt vier Frauen für schuldig. Von zwei weiteren Vergewaltigungsvorwürfen und dem Vorwurf eines versuchten unsittlichen Angriffs wurde er freigesprochen. Eine Freilassung gegen Kaution lehnte das Gericht ab. Die Verkündung des Strafmaßes wurde für den 9. November angesetzt. Richter Joel Bennathan stellte bereits eine "erhebliche" Freiheitsstrafe in Aussicht. Während des Verfahrens stand Russell seine zweite Ehefrau Laura Gallacher (39) zur Seite. Vor Gericht beschrieb sie ihn als "wundervollen Vater und Ehemann". Kurz vor der Urteilsverkündung wandte er sich an sie und sagte: "Laura, ich liebe dich."

Katy und Russell waren von 2010 bis 2012 verheiratet. Nach dem Ehe-Aus sprach die Sängerin laut einem Bericht von Yahoo Life auch über die schwierige Dynamik in ihrer Beziehung. Dabei bezeichnete sie ihren Ex als "sehr kontrollierend". So habe Russell beispielsweise Probleme damit gehabt, dass sie während ihrer Tourneen die Entscheidungen traf. Zu Beginn der Beziehung habe er sich zwar eine Partnerin auf Augenhöhe gewünscht, später jedoch Schwierigkeiten mit der tatsächlichen Gleichberechtigung gehabt. Zunächst habe Katy die Verantwortung für das Scheitern der Ehe bei sich selbst gesucht. Mit der Zeit habe sie diese Sichtweise jedoch hinter sich gelassen: "Ich ließ los und dachte: Das liegt nicht an mir; das geht über mich hinaus." Gleichzeitig machte die Musikerin deutlich, dass sie bis heute nicht alle Einzelheiten ihrer Trennung öffentlich gemacht habe. Russell äußerte sich im April in "The Megyn Kelly Show" ebenfalls rückblickend zu der gescheiterten Ehe und räumte eigene Fehler ein: "Ich bin mit dieser Ehe nicht sehr gut umgegangen." Aus seiner damaligen Unsicherheit heraus habe er auf eine frühe Hochzeit gedrängt und Katy damit unnötig unter Druck gesetzt. Gleichzeitig fand er anerkennende Worte für seine Ex-Frau. Er bezeichnete sie als "einen sehr schönen Menschen", der "unglaublich zielstrebig" gewesen sei und mit großem Einsatz gearbeitet habe.

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Christopher Polk / Getty Images Russell Brand und Katy Perry bei den Grammy Awards 2010

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ActionPress Katy Perry und Russell Brand im Dezember 2011

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