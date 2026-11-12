Nach Vorwürfen teilt Piers Morgan gegen David Walliams aus

Gegen den Comedian und Schauspieler David Walliams (55) liegen schwere Vorwürfe vor. Angeblich soll er mehrere Jugendliche sexuell belästigt haben. So soll er Kontakt zu jungen Frauen und teilweise auch zu minderjährigen Teenagerinnen gesucht haben, um unangemessene und ausbeuterische sexuelle Handlungen anzubahnen – was er allerdings bestreitet. Nun meldet sich auch Piers Morgan (61) zur Thematik auf X. Piers und David waren früher "Britain's Got Talent"-Juroren, wenn auch nicht zur gleichen Zeit. Piers zeigte sich von den Anschuldigungen zwar erschüttert, aber offenbar nicht völlig überrascht. "Schockierend, aber nicht überraschend. Walliams ist ein widerlicher Kerl", schrieb er.

Schon seit vielen Jahren gibt es zwischen Piers und David bestimmte Spannungen, die immer wieder öffentlich werden. Schon 2022 meldete sich Piers zu Wort, nachdem abfällige Bemerkungen des Comedians über "Britain's Got Talent"-Kandidaten ans Licht gekommen waren. "Spitze des Eisbergs ... Walliams ist einer der widerlichsten Blender im Fernsehen", wetterte er damals auf X. David entschuldigte sich später für die respektlosen Kommentare, die 2020 in Drehpausen gefallen waren. Danach verabschiedete er sich aus der Jury. Bereits 2020 hatte Piers dem Sunday Mirror erklärt, dass eine Zusammenarbeit mit David für ihn nicht infrage komme. Zu "Britain's Got Talent" würde er nur dann zurückkehren, wenn die Entlassung seines Kollegen garantiert sei.

Die Vorwürfe gegen David kamen ans Licht, nachdem eine Dokumentation über ihn von The Guardian und ITN veröffentlicht worden war. Darin werfen mehrere Frauen dem Schauspieler unangemessenes sexuelles Verhalten und Machtmissbrauch vor. Einige von ihnen sollen zur Zeit der mutmaßlichen Vorfälle noch Teenagerinnen gewesen sein. In einem Schreiben an die Journalisten, aus dem The Mirror zitiert, räumt David Fehler ein: "Rückblickend erkenne ich, dass ich mich gegenüber anderen Menschen, mit denen ich lockere sexuelle Beziehungen hatte, bisweilen gedankenlos verhalten habe. Aber ich bin kein Sexualstraftäter. Ich habe nicht gegen das Gesetz verstoßen."

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Imago Piers Morgan, TV-Host

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Getty Images David Walliams bei den BAFTA Awards, Mai 2019

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