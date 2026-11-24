Piers Morgan (61) kann sich mit Robert Pattinson (40) als neuem James Bond offenbar einfach nicht anfreunden. Nachdem der Schauspieler Anfang der Woche offiziell als siebter 007-Darsteller vorgestellt worden war, meldete sich der Moderator nun wiederholt auf X zu Wort. Erneut zeigte er sich alles andere als begeistert von der Besetzung. Seine größte Sorge: Der britische Geheimagent könnte unter Robert zu weich und verletzlich angelegt werden. Überzeugen könne der Brite in der Kultrolle aus Piers' Sicht nur, wenn Bond wieder kompromisslos, trinkfest und tödlich auftrete. "Er wird James Bond sein, wenn ihr 007 wieder zu einem stark trinkenden, hemmungslos Frauen verführenden, skrupellosen, stahläugigen Todesbringer macht, der die Bösewichte tötet ... und nicht zu einer woken, 'verletzlichen' Heulsuse, die am Ende stirbt", schrieb der TV-Star. Bereits unmittelbar nach der Bekanntgabe hatte Piers seinen Unmut über die Wahl öffentlich gemacht. Damals störte ihn vor allem, dass Robert schon als Batman auf der Leinwand zu sehen war.

Für die Rolle des Geheimagenten hätte er sich lieber einen unbekannten Schauspieler gewünscht. Mit seiner Meinung steht der Moderator allerdings im deutlichen Gegensatz zum Ian Fleming (†56) Estate. Die Nachlassverwaltung des Bond-Erfinders hieß Robert ausdrücklich als neues Mitglied der Bond-Familie willkommen und stellte sich klar hinter die Entscheidung. Der Schauspieler schreibt mit seiner Besetzung zudem ein Stück Franchise-Geschichte: Er ist der erste 007-Darsteller, seit Amazon MGM die Filmreihe übernommen hat. Robert selbst zeigte sich nach der Verkündung überglücklich. Die Rolle sei die größte Ehre seines Lebens, ließ er wissen. Zugleich betonte er, wie begeistert er von seiner neuen Aufgabe sei. Piers hingegen machte mit seinen deutlichen Worten klar, welches Bild er von dem berühmten Agenten hat und was er von den Machern des Franchises erwartet. Im Netz sorgte der Post für reichlich Gesprächsstoff. Viele Nutzer werteten Piers' Worte weniger als direkte Attacke auf Robert. Sie sahen darin vielmehr einen Seitenhieb gegen Daniel Craig (58) und dessen Interpretation der Figur.

Vor allem das Ende von "Keine Zeit zu sterben", in dem Bond für seine Familie stirbt, habe der Moderator damit im Visier, so ihre Lesart. Wie der Daily Express berichtet, hielten einige User deutlich dagegen. "Wenn du denkst, Daniel Craigs Version von Bond sei woke gewesen, dann hast du den Bezug zur Realität verloren", kommentierte einer. Ein anderer erinnerte daran, dass Daniels Bond selbst in seinem letzten Einsatz zahlreiche Gegner ausgeschaltet, viel getrunken und mitten in einer Schießerei einen Cocktail geleert habe. Wieder andere spotteten, Piers sei bloß traurig über Bonds Filmtod – oder neidisch, weil er nicht selbst als 007 besetzt wurde. Es gab aber auch Zuspruch: Einige Nutzer wünschen sich ebenfalls einen traditionelleren Agenten, der sich stärker an Ian Flemings Romanvorlage orientiert.

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Getty Images Piers Morgan, britischer Reporter

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Getty Images Robert Pattinson in London, Oktober 2026

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Getty Images Piers Morgan, britischer Moderator