Susan Boyle spricht über Comeback und endgültigen Rückzug

Susan Boyle (65) wagt ein großes Comeback – und kündigt gleichzeitig ihren endgültigen Abschied an. Die Sängerin, die 2009 mit ihrem Auftritt bei "Britain's Got Talent" weltberühmt wurde, hat nun verraten, dass sie nach einem letzten Album und einem Biopic über ihr Leben in den Ruhestand gehen will. Gegenüber dem Daily Star erzählte Susan, dass sie sich nach der aktuellen Rückkehr ins Rampenlicht mit neuen Werbekampagnen und Musik aus der Öffentlichkeit zurückziehen möchte. Die Schottin, die erst vor Kurzem mit Spots für Irn Bru und Cornetto wieder verstärkt im TV und online zu sehen war, will damit einen bewussten Schlusspunkt unter ihre Karriere setzen.

In den Interviews blickt Susan offen auf die Schattenseiten ihres plötzlichen Ruhms zurück. Sie erinnert daran, wie hart sie die Zeit bei "Britain's Got Talent" psychisch belastet hat und fordert mehr Unterstützung für Realityshow-Teilnehmer. "Damals hatte ich keine Unterstützung. Es war extrem hart", sagte sie dem Daily Star. Besonders einschneidend war für die Sängerin der Schlaganfall im Jahr 2022, der sie zeitweise sprach- und singunfähig machte. Im Gespräch erklärte sie, sie habe intensive Sprachtherapie und viele Gesangsstunden gebraucht, um ihre Stimme langsam zurückzubekommen: "Ich hätte nie gedacht, dass ich es so weit schaffe. Die ersten Wochen waren schwer, aber Schritt für Schritt kam meine Stimme zurück." Parallel zu der neuen Musik baut Susan ihre Online-Präsenz aus, kündigt ein offizielles Merchandise mit Kleidung und Accessoires an und teilt mit ihren Fans, dass noch weitere Produkte folgen sollen.

Privat zeigt sich Susan heute so nahbar wie selten. Auf Instagram präsentiert die Künstlerin ihren Followern ihr überraschendes Make-over mit blonden Haaren und gewährt Einblicke in ihren Alltag zwischen Lunchdates und Star-Events. Dort ist sie regelmäßig mit bekannten Gesichtern wie Ant McPartlin, Lewis Capaldi (29) oder Sam Fender zu sehen. Zu ihren Highlights zählte zuletzt auch eine Song-Widmung von Liam Gallagher (53), der bei einem Oasis-Auftritt "Stand By Me" mit den Worten "Dieser ist für Susan Boyle" ankündigte. Die Sängerin bedankte sich anschließend gerührt bei ihm auf Social Media und schrieb, er habe ihr den Tag versüßt.

Anzeige Anzeige

Imago Susan Boyle bei den Pride of Britain Awards 2025 in London

Anzeige Anzeige

Imago Susan Boyle bei "Willkommen bei Carmen Nebel" in Leipzig, März 2010

Anzeige Anzeige

Getty Images Susan Boyle im Jahr 2014