Royaler Hof schweigt: Königin Silvia mit Pflaster gesehen

Ein kleines Detail im Gesicht wirft Fragen auf: Königin Silvia (82) wurde vor Kurzem mit einem Pflaster am Kinn gesehen. Gemeinsam mit ihrem Mann König Carl Gustaf (80) nahm sie zu diesem Zeitpunkt an einem Gedenkgottesdienst teil, der nach dem schweren Angriff an einer Schule in Fagersta stattfand. Warum die schwedische Monarchin die Wunde abdecken musste, ist bis heute unklar – das Königshaus äußert sich nicht zu den gesundheitlichen Hintergründen. Auf eine entsprechende Anfrage von Hänt reagierte Informationschefin Margaretha Thorgren denkbar knapp: "Wir lehnen einen Kommentar ab." Damit bleibt vorerst offen, ob ein Eingriff, eine Verletzung oder etwas ganz anderes dahintersteckt. Das Schweigen des Hofes fällt umso mehr auf, weil Silvia mit diesem Anblick nicht allein ist. Gleich mehrere europäische Royals zeigten sich zuletzt mit ähnlichen Pflastern in der Öffentlichkeit – und lösten damit Fragen zu möglichen Behandlungen aus.

Erst diese Woche gab es auch um Dänemarks Ex-Königin Margrethe (86) Wirbel. Bei einem Termin auf Schloss Fredensborg trug sie plötzlich ein Pflaster auf der Nase. Warum, weiß man auch hier nicht genau. Da die frühere Monarchin in letzter Zeit immer wieder gesundheitliche Rückschläge verkraften musste, wurde die Stelle im Gesicht von Beobachtern besonders genau unter die Lupe genommen. Doch wer auf eine Erklärung aus dem Umfeld der Dänin gehofft hatte, wurde enttäuscht: Ein Mitarbeiter der Kommunikationsabteilung des dänischen Hofes sagte gegenüber Se og Hør nur: "Dazu haben wir natürlich keinen Kommentar." Ob hinter dem Pflaster ein medizinischer Eingriff steckt oder ein ganz banaler Anlass, bleibt damit ebenso ein Rätsel wie bei ihrer schwedischen Kollegin.

Dass solche Geheimnisse auch gelüftet werden können, beweist ein Blick nach Norwegen. Königin Sonja (89) zeigte sich im Jahr 2018 mit einem Pflaster auf der Nase und heizte damit die Gerüchteküche an. Später kam heraus, dass der Verband wegen der Behandlung eines alten Sonnenschadens nötig war. Übrigens war es nicht Silvias erstes Pflaster: Schon bei einer Reise im brasilianischen São Paulo wurde sie einmal mit einer Abdeckung im Gesicht fotografiert. In diesem Fall lieferte der schwedische Hof sogar eine Erklärung. Palastsprecherin Ulrika Näsholm sagte dazu gegenüber Hänt: "Es war ein routinemäßiger kleiner Eingriff auf Anraten eines Arztes." Zum aktuellen Pflaster am Kinn der Königin, die einst in einer deutschen Gameshow zu sehen war, gibt es bislang jedoch keine vergleichbare Auskunft.

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Getty Images Königin Silvia, Ehefrau von König Carl Gustaf

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Getty Images Königin Margrethe von Dänemark im April 2025

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Getty Images Königin Sonja von Norwegen auf dem Balkon des Königspalasts nach der Beisetzung von König Harald V in Oslo